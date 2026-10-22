Agnez Mo Main Film Hollywood Bareng Nicolas Cage

Artis Agnez Mo. (Instagram: agnezmo)
JawaPos.com - Agnez Mo semakin memperluas kiprahnya di industri hiburan internasional. Penyanyi sekaligus aktris asal Indonesia itu dipastikan terlibat dalam film panjang Hollywood berjudul C.L.A.Y.
Film tersebut bergenre cyber thriller diperkuat oleh Agnez Mo bersama aktor peraih Oscar, Nicolas Cage, Michael Sheen, Jordi Mollà, Emilio Sakraya, dan Adrian Topol. Film C.L.A.Y sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris.
Ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Agnez Mo di industri perfilman Hollywood.
Film ini menandai debut penyutradaraan Simon Afram dalam film panjang.Dikutip dari Deadline, proses produksi film C.L.A.Y. dijadwalkan akan digelar di London, Inggris, mulai November 2026 mendatang.
Sebelum menggarap C.L.A.Y., Afram dikenal sebagai penulis sekaligus produser film mata-mata berlatar Perang Dunia II, Fortitude, yang disutradarai Simon West.
Keterlibatan Agnez Mo mendapat sambutan positif dari Simon Afram. Sang sutradara menilai Agnez memiliki daya tarik sebagai seniman internasional sekaligus kemampuan akting yang sesuai dengan karakter dan atmosfer dalam cerita film C.L.A.Y.
"Agnez adalah seniman global sejati dengan basis penggemar yang tersebar di berbagai benua. Ia adalah aktris yang memikat, berani, intens, dan memiliki kedalaman emosional yang luar biasa," ujar Afram.
Ia juga mengungkapkan kegembiraannya menyambut Agnez ke dalam jajaran pemain film tersebut. Menurut Afram, karakter dan kualitas akting Agnez Mo cocok dengan dunia yang dibangun dalam film C.L.A.Y.
Pujian tersebut menambah sorotan terhadap perkembangan karier Agnez di luar dunia musik. Selama ini, ia dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang aktif membangun karier internasional. Sementara keterlibatannya dalam proyek film dan serial Hollywood membuka ruang baru untuk dia menunjukkan kemampuan aktingnya.
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Jawa Pos
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