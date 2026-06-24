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Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.30 WIB

Agnez Mo Cetak Prestasi Baru, Siap Menghidupkan Karakter dalam Film Animasi Hollywood Groove Tails

Ilustrai photo dari pinterest @gale ligiro

 

 
 
JawaPos.com - Dunia hiburan internasional kembali memberikan panggung bagi talenta Indonesia.
 
Agnez Mo dikabarkan bergabung dalam film animasi musikal Hollywood Groove Tails, sebuah proyek yang mempertemukannya dengan sejumlah nama besar industri perfilman dunia.
 
Kabar ini menjadi pencapaian terbaru dalam perjalanan karier global sang bintang yang terus bersinar di kancah internasional.
 
Kehadiran Agnez dalam Groove Tails langsung mencuri perhatian penggemar. Setelah sukses menorehkan berbagai prestasi di industri musik dan akting internasional, kini ia siap menunjukkan kemampuan lain melalui peran pengisi suara dalam film animasi yang sarat dengan musik dan petualangan.
 
Film ini digarap oleh sutradara Bob Logan, kreator di balik sejumlah film animasi populer yang sukses menghibur jutaan penonton. 
 
Sentuhan kreatif Logan diyakini akan menghadirkan pengalaman sinematik yang penuh warna, energi, dan pesan inspiratif bagi penonton dari berbagai kalangan.
 
Tak hanya itu, Groove Tails juga diperkuat jajaran bintang ternama Hollywood. Nama-nama seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, Ludacris, Alan Ritchson, J.B. Smoove, hingga CeeLo Green turut ambil bagian dalam proyek ambisius tersebut, menjadikannya salah satu film animasi yang paling dinantikan.
 
Mengusung latar dunia para tikus yang gemar menari, Groove Tails menawarkan kisah unik tentang persahabatan, impian, dan kompetisi.
 
Dalam dunia tersebut, keju bukan sekadar makanan, melainkan simbol kekayaan dan keberhasilan, sementara kemampuan menari menjadi jalan menuju pengakuan dan kejayaan.
 
Meski karakter yang akan diperankan Agnez masih dirahasiakan, antusiasme penggemar sudah terasa sejak kabar ini diumumkan.
 
Banyak yang penasaran bagaimana penyanyi berkarisma tersebut akan memberikan warna baru pada karakter yang ia suarakan dalam film tersebut.
 
Keterlibatan Agnez dalam proyek ini sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu artis Indonesia yang berhasil menembus pasar hiburan global.
 
Dengan pengalaman panjang di dunia musik dan akting, ia terus membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level internasional.
 
Melalui Groove Tails, Agnez Mo kembali menunjukkan bahwa mimpi besar dapat diwujudkan melalui kerja keras, dedikasi, dan konsistensi.
 
Kehadirannya dalam film animasi Hollywood ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa nama Indonesia semakin dikenal di panggung hiburan dunia.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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