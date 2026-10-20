JawaPos.com – Penyanyi sekaligus aktris asal Indonesia, Agnez Mo, bergabung dengan Nicolas Cage dan Michael Sheen dalam film thriller siber berjudul CLAY, menandai langkah baru dalam perjalanan kariernya di industri perfilman internasional.

Dilansir dari laman Deadline pada Selasa (20/10), Proyek tersebut menjadi debut Agnez dalam film layar lebar berbahasa Inggris setelah sebelumnya tampil dalam serial populer Reacher musim keempat yang diproduksi Amazon.

Dalam film garapan Simon Afram tersebut, Agnez akan beradu akting dengan sejumlah aktor internasional, termasuk Jordi Mollà, Emilio Sakraya, dan Adrian Topol, dengan proses produksi dijadwalkan dimulai pada November di London.

Film CLAY mengisahkan seorang jenius komputer yang kesulitan bersosialisasi dan menemukan tujuan hidup setelah bergabung dengan kelompok peretas bawah tanah bernama CLAY, singkatan dari Clowns Laughing At You.

Aksi kelompok tersebut mengubah provokasi digital menjadi dampak nyata dan menarik perhatian badan intelijen, sindikat kriminal, serta kelompok peretas pesaing.

Sutradara sekaligus penulis naskah Simon Afram menyebut Agnez sebagai seniman global dengan jangkauan penggemar lintas benua serta kemampuan akting yang dinilainya kuat, sehingga ia dianggap cocok untuk terlibat dalam proyek tersebut.

Keterlibatan Agnez dalam CLAY menjadi bagian dari langkahnya memperluas karier di industri hiburan Amerika Serikat, setelah dikenal sebagai penyanyi Indonesia dengan puluhan juta pengikut di Instagram dan sejumlah lagu yang masuk tangga lagu Billboard Amerika Serikat.

Selain proyek tersebut, Agnez juga terlibat dalam film animasi Groove Tails bersama sejumlah pengisi suara, termasuk Ansel Elgort, Halle Bailey, Alan Ritchson, dan Ludacris.