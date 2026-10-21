Marsha Aruan Kenang Lisa Diana: Bunda Terlalu Baik

JawaPos.com - Marsha Aruan mengenang sosok Lisa Diana sebagai pribadi yang memiliki hati yang tulus dan senang membantu orang lain. Bagi Marsha, kebaikan sang ibunda menjadi salah satu kenangan paling membekas yang akan selalu ia bawa dan kenang, bahkan setelah kepergiannya.

Saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10), Marsha Aruan menceritakan bagaimana Lisa Diana kerap memberikan bantuan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang dan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

Marsha mengaku terkadang sampai menegur sang ibunda karena merasa kebaikannya begitu besar kepada orang lain.

“Bunda orangnya baik banget. Kadang aku juga suka ngomelin Bunda, 'kenapa sih harus terlalu baik?'” ujar Marsha.

Menurut Marsha, kebiasaan menolong bukanlah sesuatu yang dilakukan Lisa Diana demi mendapatkan pujian. Sikap tersebut sudah menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sang bunda dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Suka nolong orang siapa saja gitu, itulah Bunda. Karakternya memang suka menolong, suka memberi tanpa pamrih, tanpa melihat orangnya siapa,” tuturnya.

Bagi Marsha Aruan, sifat tersebut menjadi gambaran paling sederhana sekaligus bermakna untuk menjelaskan sosok ibunya. Ia pun mengaku tidak banyak hal yang bisa disampaikan selain mengenang kebaikan dari Lisa Diana.

Marsha Berterima Kasih atas Pengertian Wartawan Dalam kesempatan yang sama, Marsha Aruan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para wartawan yang telah hadir sejak beberapa hari lalu untuk memberikan dukungan kepada keluarganya.