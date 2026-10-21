Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.24 WIB

Marsha Aruan Kenang Lisa Diana: Bunda Terlalu Baik

Ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan, meninggal dunia. (Instagram: aruanmarsha) - Image

Ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan, meninggal dunia. (Instagram: aruanmarsha)

JawaPos.com - Marsha Aruan mengenang sosok Lisa Diana sebagai pribadi yang memiliki hati yang tulus dan senang membantu orang lain. Bagi Marsha, kebaikan sang ibunda menjadi salah satu kenangan paling membekas yang akan selalu ia bawa dan kenang, bahkan setelah kepergiannya.

Saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10), Marsha Aruan menceritakan bagaimana Lisa Diana kerap memberikan bantuan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang dan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

Marsha mengaku terkadang sampai menegur sang ibunda karena merasa kebaikannya begitu besar kepada orang lain.

“Bunda orangnya baik banget. Kadang aku juga suka ngomelin Bunda, 'kenapa sih harus terlalu baik?'” ujar Marsha.

Menurut Marsha, kebiasaan menolong bukanlah sesuatu yang dilakukan Lisa Diana demi mendapatkan pujian. Sikap tersebut sudah menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sang bunda dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Suka nolong orang siapa saja gitu, itulah Bunda. Karakternya memang suka menolong, suka memberi tanpa pamrih, tanpa melihat orangnya siapa,” tuturnya.

Bagi Marsha Aruan, sifat tersebut menjadi gambaran paling sederhana sekaligus bermakna untuk menjelaskan sosok ibunya. Ia pun mengaku tidak banyak hal yang bisa disampaikan selain mengenang kebaikan dari Lisa Diana.

Marsha Berterima Kasih atas Pengertian Wartawan

Dalam kesempatan yang sama, Marsha Aruan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para wartawan yang telah hadir sejak beberapa hari lalu untuk memberikan dukungan kepada keluarganya.

Ia pun mengapresiasi sikap awak media yang telah memberikan ruang bagi dirinya dan keluarga untuk melewati masa berduka.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ibunda Marsha Aruan Melakukan Pengobatan Intensif Sejak 2 Bulan Belakangan Sebelum Meninggal - Image
Entertainment

Ibunda Marsha Aruan Melakukan Pengobatan Intensif Sejak 2 Bulan Belakangan Sebelum Meninggal

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Marsha Aruan Tak Kuasa Menahan Kesedihan Kehilangan Sang Ibunda - Image
Entertainment

Marsha Aruan Tak Kuasa Menahan Kesedihan Kehilangan Sang Ibunda

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Gritte Agatha Menyebut, Marsha Aruan Sangat Terpukul Atas Meninggalnya Sang Ibunda - Image
Entertainment

Gritte Agatha Menyebut, Marsha Aruan Sangat Terpukul Atas Meninggalnya Sang Ibunda

Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore