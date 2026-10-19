Gritte Agatha Menyebut, Marsha Aruan Sangat Terpukul Atas Meninggalnya Sang Ibunda

Ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan, meninggal dunia. (Instagram: aruanmarsha)
JawaPos.com - Gritte Agatha ikut merasakan kesedihan yang dialami sahabatnya, Marsha Aruan, setelah sang ibunda, Lisa Diana Tambunan, meninggal dunia pada hari ini, Senin (19/10).
Gritte menilai kepergian ibunda menjadi kehilangan yang sangat berat bagi Marsha, terlebih sang aktris sebelumnya juga telah ditinggal ayahnya.
Gritte memahami bahwa Marsha membutuhkan waktu untuk melewati masa duka ini. Kini, Marsha bersama sang adik, Michelle Aruan, harus menghadapi kehilangan sosok ibunda.
“Pasti terpukul ya (Marsha Aruan). Sekarang dia jadi tinggal berdua sama adiknya, kebetulan papanya juga meninggalnya juga belum terlalu lama,” ujar Gritte Agatha saat ditemui di rumah duka di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Menurut Gritte, kehilangan seorang ibu setelah lebih dahulu ditinggal ayah dapat kembali membangkitkan banyak kenangan dalam kehidupan Marsha Aruan. Momen-momen kebersamaan dengan kedua orang tuanya tentu memiliki arti tersendiri bagi Marsha.
“Pasti banyak kenangan yang ke-trigger lagi lah pasti,” lanjut Gritte.
Meski menyadari beratnya cobaan yang sedang dihadapi Marsha, Gritte tetap berharap sahabatnya itu mampu melewati kesedihan secara perlahan. Ia meyakini Marsha Aruan akan menemukan kekuatan untuk kembali menjalani hari-harinya.
“Aku yakin dia pasti bisa keluar sih dari kesedihan,” tuturnya.
Tak hanya memberikan dukungan untuk menguatkan, Gritte Agatha juga menyampaikan belasungkawa kepada Marsha, Michelle, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan.
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Jawa Pos
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