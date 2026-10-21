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Abdul Rahman
Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Ibunda Marsha Aruan Melakukan Pengobatan Intensif Sejak 2 Bulan Belakangan Sebelum Meninggal

Marsha Aruan sangat sedih kehilangan sang ibunda, Lisa Diana Tambunan. (Instagram: aruanmarsha) - Image

Marsha Aruan sangat sedih kehilangan sang ibunda, Lisa Diana Tambunan. (Instagram: aruanmarsha)

JawaPos.com - Ibunda aktris Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan, meninggal dunia pada Senin (19/10) pagi dalam usia 58 tahun. Sebelum mengembuskan napas terakhir, almarhumah sempat menjalani pengobatan intensif selama sekitar dua bulan belakangan.

"Memang sejak dua bulan terakhir, sudah agak full ya pengobatan Bunda," ujar Benjamin selaku paman Marsha Aruan.

Benjamin mengungkapkan bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal untuk mendampingi dan mengupayakan kesembuhan Lisa Diana selama beberapa waktu belakangan.  Ia pun sempat menjalani pengobatan cukup seriua.

Di tengah upaya pengobatan tersebut, kondisi Lisa Diana justru mengalami penurunan secara mendadak. Almarhumah tiba-tiba mengalami sesak napas dengan disertai penurunan kadar oksigen di dalam darah.

"Tiba-tiba sesak napas, terus saturasinya turun. Saat turun, kita langsung bawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut," kata Benjamin.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menemukan adanya gangguan pernapasan akut yang berkaitan dengan infeksi bakteri pada bagian paru-paru. Tim medis telah berupaya memberikan penanganan untuk mengatasi kondisi tersebut, namun sayangnya nyawa Lisa Diana tidak berhasil diselamatkan.

"Memang sudah diupayakan sama dokter untuk diambil (penyakitnya). Cuma Tuhan berkehendak lain," ungkap Benjamin.

Kepergian Lisa Diana menjadi kehilangan besar bagi keluarga, termasuk bagi Marsha Aruan yang selama ini dikenal sebagai salah satu aktris muda di industri hiburan Indonesia.

Jenazah Lisa Diana sempat disemayamkan di Rumah Duka RS Ukrida, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Almarhumah kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (21/10).

Editor: Abdul Rahman
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