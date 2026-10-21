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Abdul Rahman
Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Marsha Aruan Tak Kuasa Menahan Kesedihan Kehilangan Sang Ibunda

Marsha Aruan bersama sang ibunda, Lisa Diana Tambunan. (Instagram: aruanmarsha) - Image

Marsha Aruan bersama sang ibunda, Lisa Diana Tambunan. (Instagram: aruanmarsha)

JawaPos.com - Marsha Aruan tak kuasa menahan tangis kehilangan sang ibunda di acara prosesi pemakaman Lisa Diana Tambunan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). 

Di tengah duka kehilangan sang ibunda, Marsha menyampaikan sambutan. Dia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kerabat, dan para pelayat yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada wanita yang menjadi sebab dirinya ada di dunia 

Marsha Aruan mengaku tidak cukup kuat untuk berbicara di hadapan para pelayat. Meski demikian, aktris berusia 29 tahun itu tetap menyampaikan sepatah dua patah kata.

“Aku mau ngucapin terima kasih buat semua yang sudah datang ke sini mengantarkan Bunda. Sejujurnya aku tidak terlalu kuat untuk bisa ngomong di sini,” tutur Marsha Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Meninggalnya sang ibunda merupakan pukulan telak yang menyisakan kesedihan mendalam bagi dirinya. Apalagi, Marsha telah kehilangan kedua orang tuanya sekaligus setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu.

Di tengah suasana duka, Marsha mengenang berbagai pelajaran berharga yang diberikan sang ibunda selama hidupnya. Bagi Marsha, Lisa Diana Tambunan bukan hanya seorang ibu, tapi juga sosok yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya.

“Yang bisa aku bilang adalah terima kasih untuk Bunda Lisa, ibu kami, bunda kami. Karena selama ini sudah mengajarkan hal-hal yang baik di dunia ini,” ungkap Marsha Aruan.

Marsha Aruan Kenang Kebaikan Ibunda

Dalam sambutannya, Marsha juga menyinggung banyaknya orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda sejak masih di rumah duka hingga saat upacara pemakaman. Kehadiran para pelayat menjadi hal yang membekas di tengah kesedihannya.

Bagi Marsha, banyaknya orang yang meluangkan waktu untuk mengantarkan kepergian Lisa menjadi gambaran tentang kebaikan yang telah ditinggalkan sang bunda selama hidupnya.

Editor: Abdul Rahman
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