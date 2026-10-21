Main Belakang, Serial tentang Perselingkuhan Berawal dari Lapangan Padel

Serial Main Belakang. (istimewa)
JawaPos.com - Kedekatan yang bermula dari lapangan padel berubah menjadi hubungan terlarang dalam Vidio Original Series Main Belakang. Serial drama ini mengangkat kisah perselingkuhan yang mengguncang kehidupan dua pasangan suami istri, sekaligus menguji arti kesetiaan, kepercayaan, dan komitmen dalam pernikahan.
Dibintangi Ranty Maria, Cakrawala Airawan, Angela Gilsha, dan Kevin Ardilova, Main Belakang menghadirkan konflik rumah tangga yang berkembang dari persoalan personal hingga melibatkan hubungan profesional. Di balik kehidupan yang terlihat harmonis, masing-masing karakter menyimpan persoalan yang memengaruhi cara mereka menjalani hubungan.
Cerita berpusat pada Bella (Ranty Maria) dan Chicco (Cakrawala Airawan), pasangan suami istri yang tampak romantis dan saling mendukung. Namun, hubungan mereka mulai menghadapi ujian ketika Chicco menjalin kedekatan dengan Donna (Angela Gilsha), salah satu murid padelnya.
Masalah menjadi semakin rumit karena Donna merupakan istri Evan (Kevin Ardilova), seorang CEO merek kecantikan yang juga menjadi klien terbesar agensi kreatif milik Bella.
Perselingkuhan tersebut bukan hanya mengancam keutuhan dua rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan profesional yang selama ini terjalin. Melalui jalinan konflik itu, Main Belakang membawa penonton menyelami konsekuensi dari keputusan personal yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan.
Dalam Main Belakang, Bella digambarkan sebagai perempuan mandiri yang tengah berjuang mengembangkan bisnis agensi kreatifnya. Di tengah kesibukan membangun karier, ia juga berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga yang diyakininya berjalan baik bersama Chicco.
Karakter Bella menjadi menarik karena pengkhianatan yang dialaminya datang dari seseorang yang sangat dicintai. Situasi tersebut membuatnya harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan yang terlihat baik-baik saja ternyata tidak menjamin terbebas dari konflik.
Ranty Maria mengaku kesulitan memahami keputusan Chicco ketika mendalami karakter Bella. Menurutnya, hubungan pasangan tersebut terlihat romantis sehingga perselingkuhan yang terjadi terasa semakin sulit diterima.
“Aku sendiri sampai hari terakhir syuting masih bertanya-tanya, ‘Kok bisa ya Chicco ngelakuin ini ke Bella?’ Karena Bella benar-benar mencintai dia banget. Kalau hubungan mereka memang nggak baik-baik saja, mungkin ada sesuatu yang membuat dia selingkuh. Tapi hubungan mereka baik-baik saja, sangat manis dan romantis,” ungkap Ranty Maria.
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Jawa Pos
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