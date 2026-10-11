Erliance Gelar Exclusive Reseller Event Perdana di Padang, Perkenalkan Acne Series & Radiance Series

JawaPos.com – Merek perawatan kulit lokal Erliance menggelar Exclusive Reseller Event bertema "The Brand Behind, One Philosophy, One Standard" di Hotel Santika Premiere Padang, Sabtu (10/10/2026). Acara ini menjadi pertemuan pertama Erliance dengan para reseller di Kota Padang sekaligus langkah awal merek tersebut membangun jaringan penjualan di luar jalur daring.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah pimpinan dan pemangku kepentingan Erliance. Mereka adalah Co-Founder dan Formulator Erliance, dr. Emil R. Fadly, SpKK, FINSDV, FAADV, serta Founder dan CEO Erliance, Dessy Rosliani, ST, MT.

Hadir pula CEO Galmaristia sekaligus distributor Erliance Sumatera Barat, Dr. H. Salman Memed, M.Ag, CEO Amarygma sekaligus Master Distributor Nasional Erliance, Thesianto Zani, S.TP, perwakilan PT SST selaku perusahaan pembuat Erliance, BBPOM di Padang, para reseller, dan undangan lainnya.

Satu Filosofi Perawatan Anti-Aging

Erliance mengusung satu filosofi perawatan, yakni menjaga kesehatan barrier skin sekaligus merawat tanda-tanda penuaan sejak dini.

Erliance memandang anti-aging bukan sekadar upaya menyamarkan kerutan. Perawatan itu berawal dari kulit yang sehat, terhidrasi, terlindungi, dan terawat sesuai kebutuhan.

Merek ini menghadirkan rangkaian perawatan yang dirancang sesuai kebutuhan kulit dalam dua lini. Radiance Series ditujukan bagi kulit kusam, warna kulit tidak merata, flek, dan hiperpigmentasi.

Lini ini terdiri atas TXA Bright Wash, Radiance Toner, Radiance Repair Serum, Double Action Radiance Cream, AgeDefy Berry Sunscreen, dan Luminous Night Renewal Cream.

Adapun Acne Series untuk jerawat ringan hingga sedang mencakup Melaleuca Face Wash, Clarity Toner, Acne X Gel, dan Overnight Youth Clarity Cream, Radiance Serum dan AgeDefy Sunscreen.