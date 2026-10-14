MD Entertainment Umumkan Dipaksa Menikah dan La Tahzan The Series Bakal Tayang di iQIYI

MD Entertainment menjalin kolaborasi dengan iQIYI dan siap menayangkan Dipaksa Menikah dan La Tahzan The Series melalui platform tersebut.
JawaPos.com - MD Entertainment resmi menjalin kemitraan strategis dengan iQIYI untuk memperluas distribusi serial drama Indonesia ke pasar internasional.
Kolaborasi ini akan membawa dua serial produksi MD Entertainment, yakni Dipaksa Menikah dan La Tahzan The Series, ke platform streaming tersebut agar dapat menjangkau penonton di berbagai negara.
Kerja sama ini menjadi langkah MD Entertainment dalam memperkuat distribusi konten melalui platform digital sekaligus membuka peluang bagi serial Indonesia untuk dikenal lebih luas oleh penonton global.
Kedua serial tersebut akan tayang di MDTV dan tersedia melalui iQIYI untuk audiens internasional. Setiap episodenya juga dilengkapi dengan subtitle bahasa Inggris sehingga cerita dan konflik yang diangkat dapat dinikmati oleh penonton di luar Indonesia.
CEO MD Entertainment Manoj Punjabi mengatakan, kolaborasi dengan iQIYI akan diawali dengan dua judul serial. Ia berharap kemitraan ini menjadi fondasi bagi kerja sama jangka panjang sekaligus memperluas jangkauan karya perusahaan.
“MD Entertainment senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan cerita-cerita berkualitas yang dekat dengan penonton,” ujar Manoj Punjabi.
Menurut Manoj, kemitraan tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih besar bagi produksi MD Entertainment untuk menjangkau audiens lintas negara melalui distribusi digital.
Dinesh Ratnam, Senior Managing Director Asia Tenggara iQIYI, menilai bahwa serial drama Indonesia memiliki daya tarik karena menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta mengandalkan kekuatan emosi.
Penayangan serial secara berkala juga memungkinkan penonton membangun kedekatan dengan karakter dan mengikuti perkembangan konflik dari episode ke episode.
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