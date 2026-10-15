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Abdul Rahman
Jumat, 16 Oktober 2026 | 04.39 WIB

Alas Roban The Series Tayang Mulai 18 Oktober di Netflix dan ANTV, Ini Sinopsisnya

Jumpa pers Alas Roban The Series di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers Alas Roban The Series di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kesuksesan film Alas Roban yang meraih lebih dari 2,4 juta penonton bioskop pada awal 2026 berlanjut ke layar kaca. ANTV dan Netflix kembali berkolaborasi menghadirkan Alas Roban The Series, serial drama horor yang memadukan teror supranatural, misteri kehilangan, dan perjuangan seorang ibu melindungi anaknya.

Diproduksi Unlimited Production, serial ini dijadwalkan tayang di Netflix mulai Minggu, 18 Oktober 2026, sebelum hadir di ANTV pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 20.15 WIB. Kehadiran serial tersebut memperluas kisah Alas Roban melalui format cerita bersambung yang dapat dinikmati penonton televisi maupun layanan streaming.

Tak hanya mengandalkan unsur horor, Alas Roban The Series juga menempatkan hubungan ibu dan anak sebagai inti cerita. Perjuangan Sita membesarkan putrinya, Gendis, berjalan beriringan dengan upayanya mengungkap misteri hilangnya sang suami di jalur Alas Roban, Jawa Tengah.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, mengatakan kolaborasi dengan Netflix merupakan bagian dari upaya menghadirkan tayangan yang dekat dengan kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas produksi sinetron.

“Kolaborasi kedua ANTV bersama Netflix ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas yang dekat dengan keseharian dan budaya masyarakat Indonesia,” ujar Kiki.

Menurut dia, kerja sama tersebut juga membuka ruang untuk meningkatkan kualitas produksi, melibatkan para pemain, serta mengembangkan cerita yang dapat menjangkau lebih banyak penonton.

Melalui Alas Roban The Series, ANTV ingin menghadirkan tontonan yang bukan sekadar menyajikan ketegangan, tetapi juga membawa emosi melalui perjuangan seorang ibu demi keselamatan dan masa depan anaknya.

Michelle Ziudith Kembali Membintangi Alas Roban

Serial ini kembali menghadirkan Michelle Ziudith sebagai Sita dan Fara Shakila sebagai Gendis. Keduanya menjadi pusat cerita yang mempertemukan drama keluarga dengan misteri supranatural.

Editor: Abdul Rahman
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