Reza Rahadian Fokus ke Adegan Ciuman Sampai Lupa Dialog, Eva Celia Komplain

Reza Rahadian dan Eva Celia memperkuat film Laut Bercerita. (istimewa)
JawaPos.com - Reza Rahadian sempat membuat Eva Celia kesal saat menjalani adegan ciuman dalam film Laut Bercerita. Bukan karena adegan mesra yang harus mereka lakoni, Reza justru lupa momen tersebut harus disertai dialog yang sudah dipersiapkan oleh lawan mainnya selama tiga hari.
Pengalaman itu diceritakan Reza di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10). Ia mengingat suasana pengambilan gambar yang cukup menantang karena adegan mesra berlangsung di dalam mobil dengan kondisi yang panas.
Sebelum kamera mulai merekam, Reza mengaku sudah berdiskusi dengan sutradara Yosep Anggi Noen mengenai arahan adegan. Ia merasa seluruh detail yang perlu dilakukan pemain telah dibicarakan dengan jelas.
"Hari itu scene di dalam mobil, waduh panas nih pasti. (Adegan) Panas di dalam mobil mulainya gimana ya? Sudah diskusi sama Mas Anggi," kata Reza Rahadian.
Namun, ada satu hal yang luput dari ingatannya ketika proses pengambilan gambar benar-benar dimulai. Reza mengira adegan tersebut hanya berisi momen romantis antara dirinya dengan Eva Celia.
Ia pun merasa heran ketika Eva Celia justru mengucapkan dialog di tengah adegan yang menurutnya seharusnya berfokus pada adegan ciuman.
"Pas take scene itu ada satu hal yang saya lupa. Eva tiba-tiba melakukan dialog, saya kayak, 'kok dia ngomong sih? Ini bukannya adegan ciuman ya?'" cerita Reza Rahadian.
Kesalahpahaman itu baru terungkap ketika Eva mengingatkan Reza bahwa adegan mereka masih memiliki dialog yang harus diucapkan. Reza pun langsung menyadari bahwa dirinya telah melewatkan bagian penting dalam naskah.
"Saya tiba-tiba skip gitu, saya lupa bahwa di scene itu ada dialognya," akunya.
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