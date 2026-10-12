Film Laut Bercerita Mendapat Sambutan Hangat di Busan, Reza Rahadian Bawa Pesan untuk Anak Muda

JawaPos.com - Film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Anggi Noen mendapat sambutan hangat saat menggelar pemutaran perdana dunia (world premiere) di Busan International Film Festival (BIFF) 2026, Korea Selatan, pada 11 Oktober 2026.

Diadaptasi dari novel laris karya Leila S. Chudori, film ini membawa kisah tentang perjuangan, kehilangan, dan keluarga yang menanti kepulangan orang-orang terkasih ke hadapan penonton internasional.

Sambutan positif terlihat dari tepuk tangan penonton yang hadir dalam pemutaran tersebut. Film ini menjadi salah satu peserta kompetisi utama BIFF 2026 dengan cerita yang mengangkat keberanian anak muda dalam menyuarakan kegelisahan, memperjuangkan keadilan, dan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka.

Kehadiran Laut Bercerita di festival film internasional itu sekaligus membuka kesempatan bagi sinema Indonesia untuk menjangkau penonton yang lebih luas. Isu kehilangan dan perjuangan yang menjadi inti cerita dinilai memiliki relevansi lintas negara, terutama ketika berbicara tentang hak asasi manusia, keberanian bersikap, dan harapan di tengah ketidakpastian.

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Reza Rahadian Berharap Film Laut Bercerita Menginspirasi Anak Muda Pemutaran perdana Laut Bercerita di Busan dihadiri sutradara Yosep Anggi Noen dan sejumlah pemain utama, termasuk Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim.

Yosep Anggi Noen mengaku bersyukur film yang digarapnya bisa disaksikan oleh penonton internasional. Baginya, kesempatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkenalkan Indonesia melalui karya sinema sekaligus menjaga ingatan terhadap mereka yang pernah berjuang demi keadilan.

"Saya sangat bersyukur film Laut Bercerita bisa disaksikan oleh penonton internasional di Busan. Ini menjadi momen yang penting untuk mengenalkan Indonesia melalui sinemanya. Semoga kita juga bisa terus menemukan harapan dan tak pernah melupakan mereka yang selalu berjuang," ujar Yosep Anggi Noen.

Harapan serupa disampaikan Reza Rahadian, pemeran Biru Laut. Ia ingin film ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan pemikiran kritis dan berani menyuarakan hal-hal yang dianggap penting.