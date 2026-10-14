NCT WISH Umumkan Tur Konser Kedua 2027, Jakarta Masuk Daftar Tujuan!

JawaPos.com - NCT WISH dari SM Entertainment umumkan rangkaian tur konser kedua mereka bertajuk “INTO THE WISH : Face Our WISH”.

Pengumuman yang disampaikan pada 11 Oktober 2026 tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena tur ini akan membawa keenam anggota NCT WISH menyapa penggemar di berbagai kota Asia pada 2027.

Menurut laporan Soompi, perjalanan konser ini akan dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada 15–16 Januari 2027 di Gocheok Sky Dome.

Setelah membuka rangkaian tur di kampung halaman, NCT WISH dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Kaohsiung, Bangkok, Manila, Tokyo, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Makau, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Hong Kong.

Kehadiran Jakarta dalam daftar tujuan tentu menjadi kabar istimewa bagi NCTzen Indonesia. Para penggemar Tanah Air berkesempatan menyaksikan penampilan langsung Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya dalam tur terbaru mereka.

Berdasarkan pengumuman jadwal yang tersedia, konser NCT WISH di Jakarta direncanakan berlangsung pada 10 April 2027 di ICE BSD Hall 5.

Tur kedua ini menjadi kesempatan bagi NCT WISH untuk semakin mempererat hubungan dengan penggemar melalui penampilan panggung dan musik mereka.

Dengan cakupan kota yang luas, “INTO THE WISH : Face Our WISH” juga menandai kelanjutan perjalanan grup tersebut dalam membangun jangkauan internasional sejak debut mereka.

Di tengah persiapan tur konser, NCT WISH juga tengah memperkenalkan mini album keempat bertajuk “I SPY”.

Aktivitas musik yang berjalan beriringan dengan rencana konser ini membuat 2027 menjadi periode yang dinantikan oleh para penggemar.

Informasi lebih lanjut mengenai penjualan tiket dan ketentuan konser di setiap kota masih perlu ditunggu melalui pengumuman resmi penyelenggara maupun pihak terkait.

Dengan Seoul sebagai titik awal dan Jakarta sebagai salah satu destinasi berikutnya, tur “INTO THE WISH : Face Our WISH” menjadi agenda penting bagi NCT WISH dan para penggemarnya.