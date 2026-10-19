BTS Gelar THE CITY ARIRANG di Singapura Selama Sebulan Penuh

BTS berhasil mencetak sejarah baru setelah Tur ARIRANG berhasil mengumpulkan pendapatan bernilai fantastis lebih dari USD 500 juta. (Allkpop)
JawaPos.com - BTS akan menutup tahun 2026 dengan proyek berskala besar bertajuk BTS THE CITY ARIRANG di Singapura. Berlangsung mulai 1 hingga 31 Desember 2026, rangkaian acara ini menjadi edisi terpanjang dalam sejarah proyek THE CITY yang digelar grup asal Korea Selatan tersebut.
Pengumuman itu disampaikan BTS melalui Weverse pada 19 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop. Berkolaborasi dengan Dewan Pariwisata Singapura atau Singapore Tourism Board (STB), proyek ini akan menghadirkan pengalaman yang memadukan musik, budaya, dan berbagai destinasi ikonik di negara tersebut.
STB menyebut kolaborasi ini sebagai proyek berskala kota terbesar yang pernah mereka selenggarakan bersama satu artis. Kehadiran THE CITY ARIRANG juga menjadi yang pertama di Asia Tenggara, menandai perluasan jangkauan proyek BTS ke kawasan tersebut.
Sejumlah destinasi populer Singapura dipastikan ikut meramaikan acara ini. Di antaranya Galeri Nasional Singapura, Museum Nasional Singapura, serta Resorts World Sentosa. Berbagai lokasi tersebut akan menjadi bagian dari pengalaman bertema BTS yang dapat dinikmati penggemar maupun wisatawan.
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THE CITY merupakan proyek yang membawa identitas musik dan cerita BTS ke berbagai kota yang menjadi bagian dari rangkaian tur dunia mereka. Konsep ini tidak hanya berpusat pada konser, tetapi juga menghadirkan pengalaman di luar panggung dengan memanfaatkan ruang publik, landmark, dan destinasi wisata.
Melalui proyek tersebut, BTS berupaya menghubungkan musik dengan kehidupan kota sehingga penggemar dapat merasakan atmosfer grup favorit mereka dalam berbagai bentuk kegiatan.
Rangkaian THE CITY ARIRANG telah dimulai di Seoul pada Maret 2026. Setelah itu, proyek ini berlanjut ke sejumlah kota, termasuk Las Vegas, Busan, London, dan New York.
Setiap kota mengusung tema yang berkaitan dengan album studio kelima BTS, ARIRANG. Album tersebut menjadi elemen utama yang menyatukan konsep proyek THE CITY di berbagai lokasi.
Pemilihan Singapura untuk menutup rangkaian tahun ini memberikan dimensi baru bagi proyek tersebut. Selain menjadi tempat berlangsungnya konser, Singapura akan menjadi ruang bagi berbagai pengalaman bertema BTS selama satu bulan penuh.
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Jawa Pos
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