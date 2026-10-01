BTS Cetak Sejarah Baru! Tur ARIRANG Hasilkan Pendapatan Lebih dari USD 500 juta

JawaPos.com - BTS kembali mencetak rekor besar di industri musik dunia. Tur dunia yang mengusung tajuk BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' mampu menghasilkan pendapatan kumulatif lebih dari USD 500 juta atau sekitar Rp 9 triliun.
Pencapaian tersebut membuat BTS menjadi grup pop pertama dalam sejarah Billboard Boxscore yang mampu menembus angka tersebut dari satu tur, sebagaimana dilansir dari Allkpop.
Berdasarkan laporan terbaru Billboard yang dirilis 30 September 2026, kurang dari 20 tur sepanjang sejarah Boxscore yang pernah melewati pendapatan 500 juta dolar AS.
Menariknya, seluruh grup yang lebih dulu mencapai angka tersebut merupakan band rock. BTS menjadi grup ketujuh yang berhasil melewati ambang USD 500 juta dalam catatan Boxscore.
Rekor tersebut semakin menarik karena perjalanan tur ARIRANG masih belum berakhir. Menurut analisis Billboard, BTS masih memiliki sekitar 40 pertunjukan yang akan digelar.
Jika seluruh jadwal berjalan sesuai rencana, pendapatan akhir tur berpotensi mendekati USD 1 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.
Kekuatan tur ARIRANG juga terlihat dari performa BTS sepanjang Agustus 2026. Dalam 12 pertunjukan, grup yang beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook tersebut mampu mengumpulkan sekitar 800.000 penonton.
Dari jumlah tersebut, BTS mencatat penjualan tiket mencapai USD 171,7 juta. Angka tersebut menempatkan BTS berada di posisi pertama Billboard Top Tours untuk bulan Agustus sekaligus menjadi kali kelima mereka menduduki puncak tangga tersebut.
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