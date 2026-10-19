Sedih Ibunda Marsha Aruan Meninggal, Gritte Agatha: Mirip Sama Mamaku

Gritte Agatha.
JawaPos.com - Kabar meninggalnya Lisa Diana Tambunan, ibunda Marsha Aruan, turut membawa kesedihan mendalam bagi Gritte Agatha. Aktris berusia 30 tahun itu mengaku merasakan kehilangan sosok yang sudah dikenalinya cukup dekat, terlebih karena kepribadian almarhumah mengingatkannya kepada sang ibunda.
Lisa Diana Tambunan meninggal dunia pada hari ini, Senin, 19 Oktober 2026. Gritte yang mengetahui kabar duka tersebut langsung datang ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Marsha Aruan.
Gritte mengungkapkan, kedekatannya dengan Marsha tidak hanya terjalin melalui hubungan kerja. Ia juga mengenal Lisa secara pribadi karena pernah terlibat dalam proses syuting sinetron stripping bersama sang sahabat.
"Aku dekat sama Marsha, sama ibunya juga dekat. Dulu kita pernah syuting bareng stripping, jadi gue dikenal juga sama Tante Lisa," kata Gritte saat ditemui di rumah duka di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Karena kedekatan tersebut, kepergian Lisa menjadi kabar duka yang turut mengguncang perasaan Gritte. Ia mengaku benar-benar sedih ketika mendengar kabar meninggalnya ibunda dari sahabatnya itu.
"Tadi begitu dikabari, aku ke sini. Aku benar-benar ngerasa sedih juga sih," tuturnya.
Di balik kesedihannya, Gritte mengenang Lisa sebagai sosok yang baik, ceria, dan mampu menghadirkan suasana menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya.
Ada satu hal yang membuat kehilangan tersebut terasa semakin dekat bagi Gritte. Menurutnya, Lisa memiliki banyak kesamaan dengan ibunya, mulai dari pembawaan hingga cara menghadirkan keceriaan.
"Sosoknya baik, sebenarnya banyak banget kesamaannya sama mamaku. Jadi kayak aku benar-benar ngerasain banget sih sedihnya (kehilangan)," ujar Gritte.
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Jawa Pos
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