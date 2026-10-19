Marsha Aruan Berduka! Sang Ibunda Lisa Diana Tambunan Meninggal Dunia

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti aktris Marsha Aruan. Sang ibunda, Lisa Diana Tambunan, meninggal dunia. Kepergian sosok yang begitu berarti dalam hidupnya itu meninggalkan kesedihan mendalam bagi Marsha.

Marsha membagikan kabar duka tersebut melalui sejumlah unggahan di akun Instagram pribadinya. Salah satunya berupa momen kebersamaan dengan sang ibunda yang memperlihatkan kedekatan mereka.

Di tengah suasana duka, Marsha menyampaikan pesan singkat penuh kasih untuk ibunya. Ungkapan tersebut menjadi bentuk cinta sekaligus penghormatan kepada sosok yang telah mendampinginya selama ini.

"Bunda, i love u so much @bundalisa," tulis Marsha Aruan.

Ungkapan sederhana itu mengundang simpati dari rekan-rekan dan para pengikutnya di media sosial. Sejumlah teman Marsha turut menyampaikan ucapan belasungkawa dan memberikan dukungan kepada aktris berusia 29 tahun tersebut.

Ibunda Marsha rupanya juga memiliki hubungan dekat dengan lingkungan pertemanan putrinya. Hal itu terlihat dari sejumlah pesan duka yang dibagikan kembali oleh Marsha melalui fitur Instagram Story.

"Turut berduka cita atas meninggalnya Bunda Lisa, ibunda dari Marsha dan Michelle," tulis salah satu teman Marsha Aruan.

Dukungan serupa juga datang dari teman lainnya yang mengenang Lisa sebagai sosok baik, penuh cinta dan kasih sayang.