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Nurul Adriyana Salbiah
Selasa, 20 Oktober 2026 | 02.12 WIB

Siap Buktikan ‘Banten Jawara’, 8 Puteri Anak dan Remaja Banten 2026 Bersaing di Tingkat Nasional

Delapan Putri Anak dan Remaja Banten 2026. (IST) - Image

Delapan Putri Anak dan Remaja Banten 2026. (IST)

JawaPos.com - Delapan Putri Anak dan Remaja Banten 2026 siap mengharumkan nama daerah ke tingkat nasional dengan membawa napas ‘Banten Jawara’.

Kedelapan finalis bakal bersaing dengan peserta daerah lain dalam ajang Puteri Anak dan Remaja Nasional 2026 serta Puteri Batik Cilik & Remaja Indonesia 2026.

Diungkapkan Deiby Shinta Anggia selaku Regional Director Putri Anak dan Remaja Banten, pembinaan dan pelatihan para finalis telah berlangsung selama lima bulan. Persiapan matang secara fisik dan mental pun sudah dilakukan para finalis, yang meliputi pembekalan catwalk, public speaking, table manner, etika hingga pengembangan advokasi sosial. 

Pembinaan ketat untuk mempertajam potensi yang dimiliki para finalis pun dilakukan. Ini sangat penting karena potensi bisa menjadi keunikan yang menonjol ketika diasah dengan tepat. 

Harapannya, hasil pembekalan yang sudah diberikan tidak hanya berhenti pada panggung kompetisi di Banten. Tapi terus berkembang dan bisa meningkatkan nilai diri para finalis. Sehingga, dirinya optimistis kalau para finalis bisa mencapai hasil terbaik bagi banten. 

“Target tentu ingin mendapatkan hasil terbaik. Kami berharap bisa membawa pulang empat mahkota,” ujar Deiby dalam konferensi pers di Tangerang, baru-baru ini.

Cermin Banten Jawara Lewat Nilai Puteri Banten

Ajang Puteri Anak dan Remaja Nasional 2026 serta Puteri Batik Cilik & Remaja Indonesia 2026 bukan hanya kompetisi. Tapi juga membawa misi untuk memperkenalkan ‘wajah’ Banten di tingkat nasional. 

Dengan membawa jargon ‘Banten Jawara’, para finalis akan menunjukkan kalau puteri-puteri Banten tak hanya cantik. Tapi juga memiliki nilai-nilai layaknya 'Puteri'.

Seperti diungkapkan Karissa Tesalonika Harianja, Puteri Remaja Banten 2026. Baginya, kompetisi memang ajang untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memberikan pengaruh yang baik. 

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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