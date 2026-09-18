Kapolri Dorong Tjimande dan Debus Jadi Kekuatan Budaya Penggerak Ekonomi Banten

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong pencak silat Tjimande dan seni budaya debus dikembangkan menjadi kekuatan budaya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Banten.
Menurut Kapolri, kekayaan budaya tersebut tidak hanya perlu dijaga sebagai tradisi, tetapi juga dikelola dengan baik agar dapat diperkenalkan secara lebih luas hingga menjadi sumber devisa bagi daerah.
Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam Peresmian Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9/2026).
Kapolri mengatakan pencak silat Tjimande dan debus merupakan kekhasan Banten yang perlu terus dilestarikan.
Pengembangan kedua seni budaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh perguruan, pimpinan perguruan, dan masyarakat Banten.
“Ini menjadi sumber kekuatan yang tentunya apabila kita kelola dengan baik, tidak hanya sekadar budaya saja, tetapi ini juga bisa kemudian kita kembangkan untuk menjadi budaya yang bisa kita perkenalkan dan menjadi salah satu sumber devisa bagi wilayah, bagi provinsi, bagi kabupaten, bagi kecamatan, dan juga bagi desa-desa yang ada,” ujar Kapolri.
Kapolri mengajak seluruh pihak membangun, menjaga, dan meningkatkan potensi budaya tersebut secara bersama-sama.
Pelestarian budaya perlu dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan agar pencak silat dan debus tetap hidup, dikenal, serta diminati generasi muda.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mendorong pembangunan padepokan atau balai latihan serupa di setiap kabupaten di Banten.
Tempat pembinaan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk melatih pencak silat, menjaga kearifan lokal, dan mengembangkan berbagai seni budaya daerah.
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Jawa Pos
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