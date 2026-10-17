BMKG: Asap Karhutla Sudah Menjauh dari Jabodetabek, Tersisa di Banten

JawaPos.com - Sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sempat memasuki wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (16/10) kini mulai bergerak menjauh. Hanya tersisa di daerah Banten asap masih terdeteksi.

"Sisa asap masih terdeteksi di pesisir barat Banten pada ketinggian 3–5,4 kilometer," tulis akun resmi BMKG, Sabtu (17/10).

Di sisi lain, BMKG juga mencatat bahwa kualitas udara di sejumlah wilayah Jakarta masih berada dalam kategori tidak sehat. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu tetap waspada terhadap potensi dampak paparan polusi dan asap terhadap kesehatan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, menggunakan masker ketika terdampak asap, serta membatasi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Upaya tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya sumber kebakaran baru yang dapat memperburuk kualitas udara.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan telah melintas hingga ke wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada Jumat (16/10).



Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengonfirmasi bahwa pergerakan asap tersebut terpantau langsung melalui pencitraan satelit pada pagi hari ini.

"Dari citra sebaran asap wilayah Indonesia yang dirilis BMKG jam 10.00 WIB tadi ya, itu hasil deliniasi terdeteksi asap yang sudah masuk ke wilayah Banten, maupun Jawa Barat, ataupun di Jakarta sendiri," ujar Guswanto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (16/10).