Andika Mahesa Ajak Putrinya ke Atas Panggung, Minta Kangen Band Tidak Bubar Lagi

Andika Mahesa mengajak putrinya ke atas panggung Synchronize Fest 2026. (Instagram: infokonser)
JawaPos.com - Kangen Band menghadirkan momen spesial saat tampil di Synchronize Fest 2026 yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/10) malam. Tak hanya menghibur penonton lewat deretan lagu hits, Andika Mahesa juga mengajak putri pertamanya, Kirana Velovoice, naik ke atas panggung.
Momen tersebut menjadi salah satu sorotan dalam penampilan Kangen Band. Di hadapan para penggemar, Andika memperkenalkan sang putri sebelum mengajaknya menikmati suasana panggung bersama.
"Ini anak saya, namanya Kirana Velovoice. Perkenalkan," kata Andika di atas panggung.
Setelah memperkenalkan Kirana, vokalis yang akrab disapa Babang Tamvan itu melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Tentang Aku, Kau, dan Dia. Lagu yang dirilis pada 2007 tersebut mengundang antusiasme penonton ikut bernyanyi bersama.
Andika terlihat menggenggam tangan putrinya. Ia juga selalu memandangi wajah Kirana saat lagu tersebut dilantunkan. Momen ayah dan anak ini memberikan warna tersendiri di tengah kemeriahan festival musik yang menghadirkan beragam musisi lintas genre tersebut.
Selain momen bersama sang putri, Andika juga menyampaikan pesan khusus kepada Dodhy Hardiyanto, gitaris sekaligus salah satu personel penting Kangen Band.
Di hadapan penonton, Andika mengungkapkan bahwa dirinya telah menghabiskan hampir separuh hidup untuk bermusik bersama Dodhy. Ia pun berharap perjalanan Kangen Band tidak kembali berakhir dengan perpecahan.
"Hampir separuh hidup gue main sama lu, Dod. Jadi, gue harap, kalian saksinya ya, nggak boleh bubar lagi ya Dodhy. Banyak yang sayang sama Kangen Band, Dodhy," ujar Andika.
Ucapan tersebut disambut meriah oleh para penonton. Pernyataan Andika sekaligus memperlihatkan besarnya arti Kangen Band dalam perjalanan kariernya, terlebih grup musik asal Lampung itu telah menemani para pendengar selama bertahun-tahun lewat lagu-lagu yang populer di industri musik Indonesia.
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Jawa Pos
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