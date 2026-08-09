Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

Andika Kangen Band jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. (Instagram: kangenbandofficial_)
JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari Andika Mahesa. Vokalis Kangen Band tersebut mendadak jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.
Kondisi kesehatan yang menurun membuat Andika tidak dapat tampil bersama Kangen Band dalam festival musik The Sounds Project Vol. 9: Beyond Memories yang berlangsung di Ecovention Park Ancol, Jakarta, Sabtu (8/8).
Andika kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemarnya belum bisa menghibur mereka karena sedang dalam kondisi sakit, melalui unggahan media sosial.
"Saya Andika Kangen Band. Mohon maaf jika belum bisa menghibur teman hari ini, saya sedang sakit," tulis Andika dalam pesan yang ditulis di atas selembar karton.
Dalam foto yang dibagikan, Andika terlihat tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Meski sedang menjalani perawatan, ia tetap menyempatkan diri menyampaikan kabar mengenai kondisi kesehatannya agar tidak bikin kecewa para penggemar.
Sementara itu, Kangen Band tetap tampil di panggung The Sounds Project Vol. 9 meski tanpa kehadiran Andika. Posisi Andika sebagai vokalis dalam penampilan tersebut digantikan oleh komika Praz Teguh.
Andika juga meminta doa dari para penggemar dan netizen agar kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia berharap bisa kembali bernyanyi dan bertemu dengan para penggemarnya dalam waktu dekat.
"Doakan agar saya cepat pulih dan bisa segera bernyanyi bersama kalian lagi," pinta Andika.
Unggahan tersebut kemudian mendapat banyak respons dari netizen. Mereka kompak mendoakan agar pelantun lagu-lagu Kangen Band itu bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!