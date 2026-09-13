Kenapa Kangen Band Bubar? Dodhy Ungkap Kezaliman yang Dipendam Selama Ini

Kangen Band diumumkan bubar. (Instagram: dodhyofficial)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Kangen Band. Dodhy Hardiyanto, gitaris sekaligus salah satu pendiri grup musik tersebut, mengumumkan bahwa Kangen Band dinyatakan bubar.
Pernyataan itu disampaikan Dodhy melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @dodhyofficial, pada Sabtu (12/9).
Keputusan tersebut tentu saja mengejutkan karena Kangen Band masih menjalani aktivitas panggung. Bahkan, Dodhy dan personel lainnya diketahui baru tampil bersama di Hong Kong beberapa hari sebelum pengumuman pembubaran tersebut.
Dalam unggahannya, Dodhy mengungkapkan alasan di balik dibubarkannya Kangen Band. Ia menyebut ada kezaliman di dalam tubuh Kangen Band.
“Bismillah, saya dengan sadar menyatakan Kangen Band bubar dikarenakan ada kezaliman di dalamnya,” tulis Dodhy.
Ia mengungkap bahwa persoalan tersebut bukan sesuatu yang baru dirasakannya. Sebagai owner dan founder Kangen Band, Dodhy mengaku telah lama memendam rasa sakit atas kezaliman yang terjadi.
“Saya selaku owner dan founder Kangen Band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama,” lanjutnya.
Meski menyebut adanya kezaliman sebagai alasan pembubaran, Dodhy belum menjelaskan secara terbuka persoalan apa yang dimaksud. Hingga kini, belum ada penjelasan lebih rinci mengenai siapa pihak yang dianggap melakukan tindakan tersebut maupun persoalan internal apa sebenarnya yang menjadi pemicu keputusan itu.
Selain mengumumkan pembubaran, Dodhy juga memberikan peringatan tegas kepada mantan personel Kangen Band maupun pihak penyelenggara acara.
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Jawa Pos
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