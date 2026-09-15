Kangen Band Batal Bubar, Dodhy Ungkap Alasan Memilih Kembali Bersama

Kangen Band diumumkan bubar. (Instagram: dodhyofficial)
JawaPos.com - Kangen Band dinyatakan batal bubar. Setelah sempat menyatakan akan mengakhiri perjalanan grup, para personel akhirnya kembali duduk bersama dan sepakat untuk melanjutkan perjalanan band yang telah menemani penggemar musik Indonesia selama bertahun-tahun.
Kabar tersebut disampaikan Dodhy Kangen Band melalui akun Instagram pribadinya, @dodhyofficial. Dalam pernyataannya, Dodhy menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Kangen Band dan para penggemar atas polemik yang sempat terjadi.
Keputusan untuk kembali bersama diambil setelah para personel melakukan diskusi panjang. Dalam proses tersebut, mereka kembali mengingat perjalanan Kangen Band sejak awal, termasuk berbagai perjuangan, suka duka, hingga kenangan yang telah dilewati bersama.
“Setelah melalui diskusi yang panjang, melelahkan, dan penuh emosi, akhirnya kami kembali duduk bersama,” tulis Dodhy dalam pernyataannya.
Menurut Dodhy, pertemuan tersebut menjadi titik penting bagi Kangen Band untuk melihat kembali perjalanan mereka. Perselisihan yang sempat terjadi akhirnya membuat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada persoalan di antara para personel.
“Kami bicara dari hati ke hati, mengingat kembali perjalanan panjang yang sudah kami lalui, perjuangan, tawa, air mata, dan begitu banyak kenangan yang tidak mungkin begitu saja kami hapus,” lanjutnya.
Sebelumnya, kabar mengenai Kangen Band bubar sempat diumumkan dan membuat sejumlah penggemar terkejut. Pasalnya, grup yang dikenal melalui sejumlah lagu populer tersebut memiliki perjalanan panjang di industri musik Tanah Air.
Pernyataan mengenai pembubaran itu kemudian memunculkan berbagai reaksi dari publik. Banyak penggemar mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut sekaligus berharap Kangen Band tidak benar-benar mengakhiri perjalanan mereka.
Setelah melalui pembicaraan internal, keputusan yang diambil ternyata berbeda. Kangen Band memilih untuk kembali bersama dan meneruskan aktivitas bermusik.
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Jawa Pos
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