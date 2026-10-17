NCT WISH Bakal Gelar Konser Kedua di Jakarta Pada Tahun 2027 Mendatang

JawaPos.com – Grup K-pop NCT WISH dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui tur konser kedua bertajuk NCT WISH 2 Concert Tour: INTO THE WISH: Face Our WISH pada 2027.

Dikutip dari akun Instagram promotor Indonesia @dyandraglobal pada Jum'at (16/10), Jakarta menjadi salah satu kota tujuan dengan jadwal pertunjukan pada 10 April 2027 di ICE BSD Hall 5, Tangerang, Banten.

Konser ini akan menjadi kesempatan bagi NCTzen Indonesia untuk menyaksikan penampilan keenam anggota NCT WISH, yaitu Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya, setelah sebelumnya tampil di lokasi yang sama pada April 2026.

Rangkaian tur tersebut akan dibuka di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan, pada 15–16 Januari 2027, kemudian berlanjut ke Kaohsiung pada 23 Januari, Bangkok pada 6 Februari, dan Manila pada 13 Februari.

Setelah menyelesaikan jadwal konser di sejumlah kota di Jepang, NCT WISH akan melanjutkan perjalanan ke Macau pada 27–28 Maret dan Taipei pada 3 April 2027 sebelum bertemu penggemar Jakarta.

Seusai tampil di Indonesia, grup besutan SM Entertainment itu dijadwalkan melanjutkan tur ke Kuala Lumpur pada 24 April dan Hong Kong pada 30 April 2027.

Pengumuman konser ini hadir menjelang perilisan mini album keempat NCT WISH berjudul I SPY pada 12 Oktober 2026, yang berisi enam lagu dengan lagu utama berjudul sama.