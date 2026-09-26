KickFlip dan NCT WISH Bakal Comeback Selisih Sepekan, Ini Jadwalnya 

kickflip (x @soompi)

JawaPos.com – Oktober 2026 semakin ramai dengan kehadiran dua grup K-pop yang menyiapkan comeback dalam waktu berdekatan. KickFlip dan NCT WISH akan merilis mini album baru hanya berselang beberapa hari.

Menurut laporan allkpop, KickFlip akan lebih dulu menyapa penggemar pada 6 Oktober, sebelum NCT WISH menyusul pada 12 Oktober.

KickFlip akan merilis mini album bertajuk KICK OFF THE WALL Pt. 1 pada 6 Oktober. Album ini memiliki delapan lagu dengan dua lagu utama, yakni Unfinished dan Kick Off The Wall.

Kedua lagu tersebut dirancang sebagai pasangan, dengan Unfinished menghadirkan berbagai pertanyaan, sementara Kick Off The Wall menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut.

Seluruh lagu dalam album tersebut melibatkan para anggota KickFlip sebagai penulis atau komposer. Grup yang debut pada Januari 2025 di bawah JYP Entertainment ini juga akan menjalani rangkaian promosi untuk memperkenalkan karya terbaru mereka kepada penggemar.

Enam hari kemudian, giliran NCT WISH yang membawa mini album keempat mereka, I SPY. Album ini berisi enam lagu dengan lagu utama yang juga berjudul I SPY.

Menjelang perilisan, NCT WISH telah menyiapkan serangkaian teaser, mulai dari concept image hingga teaser video musik yang akan dirilis sebelum album resmi hadir pada 12 Oktober.

Untuk I SPY, NCT WISH mengusung konsep yang berkaitan dengan rasa canggung dan rasa penasaran dalam ketertarikan pertama.

Foto konsep terbaru menampilkan keenam anggota dalam nuansa monokrom dengan gaya yang lebih dewasa, memberikan gambaran berbeda dari konsep-konsep mereka sebelumnya.

Dengan jadwal comeback yang berdekatan, KickFlip dan NCT WISH sama-sama akan mengisi awal Oktober dengan karya baru.