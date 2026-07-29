Sehun EXO Kolaborasi dengan Sion NCT WISH di Lagu Baru Mandarin "Fade"

JawaPos.com – Sehun EXO menyapa penggemar lewat karya musik terbaru. Menurut laporan Dispatch, rapper sekaligus penyanyi tersebut merilis single berbahasa Mandarin berjudul "Fade", yang menjadi bagian dari proyek spesial Warner Music China bersama sejumlah musisi internasional.

Agensi SM Entertainment mengungkapkan bahwa kolaborasi ini terwujud setelah Warner Music China secara langsung mengundang Sehun untuk bergabung dalam proyek musik mereka.

Melalui inisiatif tersebut, berbagai artis dipertemukan untuk menghadirkan konten dan karya yang menjangkau pendengar global.

Bertema R&B pop, "Fade" menawarkan konsep yang unik. Liriknya membayangkan sebuah dunia yang kehilangan gaya gravitasi, menghadirkan suasana emosional sekaligus imajinatif.

Sehun memperkuat karakter lagu lewat gaya singing rap yang menjadi ciri khasnya, menciptakan perpaduan vokal dan rap yang lembut namun penuh ekspresi.

Daya tarik lagu ini semakin lengkap dengan kehadiran Sion NCT WISH sebagai artis featuring. Vokal merdu Sion berpadu harmonis dengan warna suara Sehun, menghasilkan chemistry yang memperkaya atmosfer lagu dan memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih hangat bagi para penggemar.

Di tengah perilisan "Fade", Sehun juga masih menikmati kesuksesan bersama EXO. Grup tersebut baru saja menutup rangkaian tur konser keenam mereka, "EXO PLANET #6 – EXORIZON", yang berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari penggemar di berbagai kota.