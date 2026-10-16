Miss World 2026 Joheirry Mola Ternyata Suka Sekali dengan Klepon

JawaPos.com - Kehadiran Miss World 2026 Joheirry Mola di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari perayaan dua dekade Miss Indonesia. Pemenang kontes kecantikan dunia asal Republik Dominika itu juga mendapat pengalaman menarik saat mencicipi kuliner tradisional Nusantara, klepon, yang langsung mencuri perhatiannya.

Joheirry Mola pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia untuk menghadiri Grand Final 20th Miss Indonesia 2026 sebagai tamu kehormatan. Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku bahagia bisa berada di Tanah Air, terlebih karena berkesempatan bertemu kembali dengan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista.

Joheirry menggambarkan suasana pertemuan itu dengan penuh kehangatan. Ia bahkan merasa seperti pulang ke rumah ketika kembali bertemu dengan Audrey.

"Saya merasa sangat bahagia berada di sini, rasanya seperti pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan saudari perempuan saya," ujar Joheirry Mola di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Di tengah agenda kunjungannya, ada satu pengalaman sederhana yang meninggalkan kesan tersendiri bagi Miss World 2026 tersebut, yakni mencicipi klepon. Jajanan tradisional itu sukses membuatnya terpikat.

Joheirry secara spontan mengungkapkan kekagumannya terhadap cita rasa klepon. Sensasi gula merah yang meleleh ketika digigit menjadi pengalaman yang menarik baginya.

"Saya mencicipi klepon dan rasanya luar biasa. Makanan itu meletus di mulut dan manis. Saya sampai ingin membawanya pulang ke Republik Dominika," tuturnya.

Selain klepon, Joheirry Mola juga mencicipi sate dan nasi goreng. Ia pun melontarkan candaan mengenai beragam hidangan Indonesia yang menurutnya terlalu menggoda untuk dilewatkan.