Tiba di Indonesia, Miss World 2026 Joheirry Mola Bakal Hadiri Grand Final Miss Indonesia

Acara penyambutan Miss World 2026 Joheirry Mola di Jakarta. Kedatangannya ke Tanah Air untuk menghadiri Grand Final Miss Indonesia 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Miss World 2026 Joheirry Mola sudah tiba di Indonesia sejak kemarin. Dia pun dipastikan akan hadir ke putaran babak Grand Final Miss Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Studio RCTI+, Jakarta.
Perempuan asal Republik Dominika itu tidak hanya menghadiri Grand Final 20th Miss Indonesia 2026, dia juga akan mendampingi prosesi penobatan pemenang bersama Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista.
Kehadiran pemegang mahkota Miss World 2026 menambah makna perayaan tahun ini. Selain menandai perjalanan ke-20 gelaran Miss Indonesia, acara tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara organisasi Miss Indonesia dan Miss World dalam mendorong pemberdayaan perempuan.
Founder sekaligus Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo, menyampaikan kebanggaannya atas kehadiran Joheirry Mola beserta perwakilan Miss World Organization dalam Grand Final 20th Miss Indonesia 2026.
"Kami sangat bangga dan menyambut baik kedatangan Miss World 2026, Joheirry Mola, beserta perwakilan dari Miss World Organization di Grand Final 20th Miss Indonesia 2026. Kehadiran mereka di perayaan dua dekade Miss Indonesia ini menjadi simbol kuat dari sinergi yang terus terjalin antara Miss Indonesia dan Miss World dalam misi pemberdayaan perempuan yang membawa dampak positif bagi masyarakat," kata Liliana.
Menurut Liliana, Miss Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional berkat kualitas para finalis yang dinilai mampu berkompetisi dengan perwakilan negara lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, perwakilan Indonesia juga mencatatkan prestasi di panggung Miss World. Capaian tersebut menjadi salah satu modal penting bagi Miss Indonesia untuk terus mendorong perempuan Indonesia menunjukkan potensi, kecerdasan, serta kepedulian sosial di tingkat global.
Salah satu pencapaian terbaru datang dari Audrey Bianca Callista, yang mewakili Indonesia dalam 75th Anniversary Miss World Festival.
Audrey berhasil menembus jajaran Top 40 dan meraih Multimedia Award untuk kawasan Asia dan Oseania. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian malam penobatan edisi peringatan 75 tahun Miss World.
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