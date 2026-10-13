Grand Final Miss Indonesia 2026 Digelar 16 Oktober, 38 Finalis Berebut Mahkota

JawaPos.com - Grand Final Miss Indonesia 2026 akan digelar pada Jumat, 16 Oktober 2026, dengan menghadirkan 38 finalis yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Rangkaian acara ajang kontes kecantikan yang memasuki penyelenggaraan ke-20 ini akan disiarkan secara langsung di RCTI mulai pukul 15.55 WIB.

Memasuki dua dekade penyelenggaraannya, Miss Indonesia kembali mencari sosok perempuan yang tidak hanya memiliki penampilan menarik, tapi juga kecerdasan, kepribadian, dan kepedulian sosial. Pemenang nantinya diharapkan mampu menjadi representasi Indonesia di panggung internasional melalui ajang Miss World.

Sebanyak 38 finalis dari berbagai daerah akan bersaing memperebutkan mahkota Miss Indonesia 2026. Mereka membawa latar belakang, karakter, serta potensi yang beragam untuk menunjukkan kemampuan masing-masing di hadapan dewan juri.

38 Finalis Dinilai Berdasarkan 4 Kriteria Baca Juga:Syahrini Bingung saat Live di TikTok, Ancam Kembalikan Gift Paus

Miss Indonesia tidak hanya menitikberatkan penilaian pada penampilan fisik. Yayasan Miss Indonesia menggunakan empat kriteria utama yang terangkum dalam konsep MISS, yakni Manner, Impressive, Smart, dan Social.

Manner merujuk pada sikap dan kepribadian yang baik. Impressive menggambarkan kemampuan finalis memberikan kesan positif, sedangkan Smart menekankan kecerdasan serta wawasan. Adapun Social berkaitan dengan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Keempat aspek tersebut menjadi landasan untuk mencari perempuan yang dinilai mampu menjalankan peran sebagai duta bangsa. Dengan demikian, mahkota Miss Indonesia tidak hanya menjadi simbol kemenangan dalam sebuah kontes kecantikan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menginspirasi masyarakat.

Founder sekaligus Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo, mengatakan perjalanan dua dekade Miss Indonesia merupakan bagian dari komitmen untuk melahirkan perempuan yang memiliki karakter kuat dan mampu memberikan dampak positif.

"Dua dekade perjalanan Miss Indonesia adalah dedikasi dan komitmen berkelanjutan kami dalam mencetak pahlawan-pahlawan perempuan masa kini. Mereka tidak hanya memesona secara visual, tetapi juga cerdas, berkepribadian tangguh, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi," kata Liliana.