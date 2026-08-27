Profil Ayu Zhafira, Finalis Miss Norway 2026 Keturunan Indonesia Berdarah Minang

JawaPos.com - Ayu Zhafira Amalia Kynbråten menjadi perhatian setelah perempuan berdarah Indonesia-Norwegia itu masuk jajaran finalis Miss Norway 2026. Sosoknya semakin menarik perhatian publik Indonesia karena memiliki darah Minangkabau dari sang ibu dan tetap menjaga kedekatan dengan Indonesia meski tumbuh besar di Norwegia.

Ayu merupakan perempuan kelahiran Lørenskog, Norwegia, dan kini berusia 22 tahun. Dalam perjalanan mengikuti Miss Norway 2026, ia memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang tidak hanya tertarik pada dunia pageant, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap isu sosial dan kemanusiaan.

Keturunan Indonesia dari Sang Ibu Darah Indonesia Ayu berasal dari ibunya yang memiliki latar belakang Minangkabau. Sementara ayahnya berasal dari Norwegia. Latar belakang keluarga tersebut membuat Ayu tumbuh dengan dua budaya yang berbeda, sekaligus memiliki hubungan kuat dengan Indonesia.

Baca Juga:Sara Wijayanto Ancam Netizen yang Fitnah Dirinya Berselingkuh dengan Pendeta

Kedekatan Ayu dengan Indonesia bukan sekadar identitas keluarga. Ia diketahui kerap mengunjungi Indonesia selama beberapa bulan setiap tahun untuk bertemu keluarga sekaligus menikmati budaya yang menjadi bagian dari dirinya.

Kecintaan tersebut juga terlihat ketika Ayu terlibat dalam sebuah acara kebudayaan bertema Indonesia di Bjørndal Frivilligsentral, Norwegia. Dalam kesempatan itu, ia ikut memperkenalkan Indonesia dan kebudayaannya kepada masyarakat setempat.

Belajar Peace and Conflict Studies Di luar aktivitas sebagai finalis kontes kecantikan, Ayu menempuh pendidikan di bidang Peace and Conflict Studies atau studi perdamaian dan konflik. Pilihan bidang tersebut sejalan dengan perhatian yang selama ini ia tunjukkan terhadap persoalan kemanusiaan.

Ayu secara terbuka menyebut dirinya ingin menggunakan suara dan platform yang dimiliki untuk membantu kelompok rentan, terutama anak-anak yang tumbuh di wilayah terdampak konflik. Baginya, ajang kecantikan bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga kesempatan untuk membawa isu yang dianggap penting kepada lebih banyak orang.

Perjalanan Ayu di Miss Norway 2026 Perjalanan Ayu di Miss Norway 2026 dimulai ketika ia mendaftarkan diri menjelang penutupan pendaftaran. Menariknya, Ayu mengaku tidak langsung memberi tahu orang lain ketika memutuskan mengikuti kompetisi tersebut.