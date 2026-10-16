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Abdul Rahman
Jumat, 16 Oktober 2026 | 07.07 WIB

Badminton Boys, Debut Gandhi Fernando di Thailand Berhasil Jadi Nomor 1 Global

Gandhi Fernando. (istimewa) - Image

Gandhi Fernando. (istimewa)

JawaPos.com - Sineas Indonesia Gandhi Fernando mencetak prestasi membanggakan di industri hiburan Thailand. Serial pendek Badminton Boys yang ditulis sekaligus disutradarainya berhasil menempati peringkat pertama dalam iQIYI Shorts Global Ranking untuk kategori Worldwide.

Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena Badminton Boys merupakan debut Gandhi sebagai sutradara serial di Thailand. Karya yang mulai tersedia untuk penonton internasional pada 15 Oktober 2026 itu sekaligus menandai langkah baru Gandhi dalam memperluas kiprahnya di industri hiburan Asia.

Berdasarkan daftar peringkat di platform iQIYI, Badminton Boys mendapat label “Worldwide No. 1”. Capaian ini menjadi pencapaian awal yang menjanjikan bagi Gandhi, yang selama beberapa tahun terakhir mempersiapkan diri untuk bisa berkarya di industri hiburan Negeri Gajah Putih.

Gandhi mengaku tidak menyangka karya debutnya di Thailand bisa langsung meraih posisi puncak dalam peringkat global platform tersebut.

“Jujur saya nggak pernah menyangka debut saya sebagai sutradara di Thailand bisa langsung menempati posisi nomor satu di ranking global iQIYI Shorts. Empat tahun lalu saya mulai belajar bahasa Thailand dari nol, dan sekarang karya yang saya tulis dan sutradarai bisa ditonton secara internasional,” kata Gandhi Fernando dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Bagi Gandhi, keberhasilan tersebut bukan semata-mata tentang posisi di tangga peringkat. Ia melihat pencapaian itu sebagai bukti bahwa sineas Indonesia memiliki kesempatan untuk menembus pasar internasional melalui karya yang dibuat di luar negeri.

“Buat saya ini bukan cuma soal ranking, tapi pembuktian bahwa sineas Indonesia juga bisa berkarya dan bersaing di industri hiburan negara lain,” ujarnya.

Empat Tahun Belajar Bahasa Thailand

Pencapaian Gandhi tidak terlepas dari proses panjang yang telah dijalaninya. Ia mempelajari bahasa Thailand selama kurang lebih empat tahun, dimulai dari tingkat dasar, sebagai bagian dari upayanya membuka peluang berkarier di industri hiburan Thailand.

Kemampuan berbahasa lokal menjadi bekal penting ketika Gandhi terlibat langsung dalam produksi Badminton Boys. Selain mengembangkan cerita, ia juga harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja produksi setempat dan mengarahkan para aktor Thailand menggunakan bahasa yang mereka pahami.

Editor: Abdul Rahman
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