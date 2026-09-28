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Abdul Rahman
Senin, 28 September 2026 | 07.11 WIB

Cerita Gandhi Fernando Putuskan Pindah ke Thailand dan Berkarier Sebagai Sutradara

Gandhi Fernando. (istimewa) - Image

Gandhi Fernando. (istimewa)

JawaPos.com - Gandhi Fernando mengambil langkah besar dalam perjalanan kariernya di industri hiburan. Setelah bertahun-tahun menjalani berbagai profesi mulai dari aktor, penulis hingga produser, Gandhi kini memilih menetap di Thailand untuk membangun karier sebagai sutradara.

Keputusan tersebut sekaligus menjadi tantangan baru bagi Gandhi. Ia harus meninggalkan zona nyaman dan kembali beradaptasi dengan lingkungan industri yang berbeda dari yang selama ini dijalaninya di Indonesia.

Namun, kepindahan itu bukan keputusan yang dibuat secara mendadak. Ketertarikannya terhadap industri hiburan Thailand sudah tumbuh selama beberapa tahun. Salah satu persiapan yang dilakukan Gandhi adalah mempelajari bahasa Thai agar lebih mudah berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan profesional di sana.

“Buat aku, pindah ke Thailand bukan sekadar pindah tempat tinggal. Aku memang ingin keluar dari zona nyaman dan mencoba membangun karir dari awal lagi di industri yang berbeda,” ujar Gandhi.

Empat Tahun Belajar Bahasa Thai

Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Gandhi ketika mulai bekerja di Thailand adalah bahasa.

Meski sudah mempelajari bahasa Thai selama sekitar empat tahun, ia menyadari kemampuan tersebut tetap harus terus diasah, terutama ketika digunakan dalam proses produksi yang menuntut komunikasi secara cepat dan tepat.

Sebagai sutradara, Gandhi harus mampu menyampaikan visi kreatif kepada aktor dan kru. Karena itu, penguasaan bahasa menjadi bagian penting dalam proses adaptasinya.

“Yang paling challenging tentu bahasa. Meski sudah 4 tahun terakhir aku belajar bahasanya, tapi Bahasa Thai bukan bahasa pertama aku. Jadi awalnya ada kekhawatiran apakah aku bisa menyampaikan arahan dengan tepat kepada aktor dan kru,” tuturnya.

Namun, tantangan tersebut justru menjadi pengalaman baru bagi Gandhi. Ia kembali berada dalam posisi sebagai pembelajar setelah cukup lama berkecimpung di industri perfilman Indonesia.

Editor: Abdul Rahman
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