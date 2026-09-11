Iyus Jenius Tayang di Bioskop, Gandhi Fernando Hadirkan Film Anak di Tengah Dominasi Horor

JawaPos.com - Film musikal Iyus Jenius resmi tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 10 September 2026. Film yang diproduksi Gandhi Fernando tersebut hadir membawa genre anak dan keluarga di tengah maraknya film horor yang mendominasi layar bioskop Tanah Air.

Tak hanya duduk sebagai produser, Gandhi Fernando juga terlibat sebagai sutradara sekaligus penulis skenario. Lewat film ini, dia ingin menghadirkan tontonan yang menghibur sekaligus memiliki nilai edukatif dan inspiratif bagi anak-anak serta keluarga.

Pilihan menggarap film anak menjadi bagian dari upaya Gandhi untuk memperluas keberagaman genre perfilman Indonesia. Menurutnya, industri film nasional membutuhkan lebih banyak cerita dengan target penonton yang beragam.

"Aku pengin melawan arus dengan membuat genre film yang saat ini jarang banget dibuat. Meski aku sendiri tetap memproduksi film horor, aku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda," kata Gandhi Fernando.

"Harus tetap ada keberagaman di industri film Indonesia, dan Iyus Jenius adalah bukti nyata dari komitmen tersebut," lanjutnya.

Kisah Iyus dan Perjuangan Menemukan Kembali Kepercayaan Diri Iyus Jenius mengangkat kisah tentang Iyus, diperankan Kevin Abadio, seorang anak berusia 10 tahun yang mengalami perubahan besar dalam hidup setelah kehilangan ayahnya akibat kecelakaan.

Kehilangan tersebut membuat Iyus jadi kehilangan semangat untuk belajar. Kondisinya semakin sulit karena dia juga menghadapi persoalan kepercayaan diri dan perundungan di lingkungan sekitarnya.

Titik balik kehidupan Iyus terjadi ketika dia bertemu dengan Babah T. Bob. Sosok tersebut kemudian membantunya melihat dunia dari perspektif yang berbeda.