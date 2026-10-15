Jenazah Doddy Katamsi Dimakamkan di TPU Komplek Hankam, Jumat Besok

JawaPos.com - Musisi senior sekaligus mantan vokalis band rock Elpamas, Doddy Katamsi, akan dimakamkan pada Jumat (16/10) besok di TPU Komplek Hankam Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan berlangsung setelah waktu sholat Jumat.

Informasi mengenai pemakaman Doddy disampaikan pengamat musik Stanley Tulung berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Aning Katamsi selaku saudara kandung almarhum.

“Info dari Aning Katamsi, pemakaman akan dilaksanakan pada Jumat (16/10) di TPU Komplek Hankam Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, setelah waktu sholat Jumat,” kata Stanley kepada JawaPos.com.

Sebelum dimakamkan, jenazah Doddy Katamsi disemayamkan di rumah duka Palem Ganda Asri Limo, Jalan Tupai Raya Blok C2 Nomor 4, Limo Meruyung, Depok, Jawa Barat.

Rumah duka tersebut menjadi tempat bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada musisi yang telah lama berkiprah di industri musik Indonesia.

Dikenal sebagai Vokalis Elpamas dan Pelatih Vokal Kepergian Doddy Katamsi menjadi kehilangan bagi dunia musik Tanah Air. Namanya dikenal luas publik sebagai vokalis Elpamas, grup rock yang turut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Selain tampil sebagai penyanyi, Doddy juga dikenal sebagai pelatih vokal yang membagikan keahliannya kepada sejumlah penyanyi.

Pengalamannya di dunia musik tidak hanya terbatas pada panggung. Kiprahnya sebagai pelatih vokal membuat Doddy turut berkontribusi dalam mengembangkan kemampuan sejumlah penyanyi kenamaan Tanah Air. Salah satu nama yang pernah mendapat bimbingan vokal darinya adalah Ariel NOAH.

Warisan Doddy Katamsi di industri musik tidak hanya berkaitan dengan karya dan penampilannya, tetapi juga ilmu serta pengalaman yang dibagikan kepada generasi penerus. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan musisi yang mengenalnya.