Doddy Katamsi, Guru Vokal Sejumlah Penyanyi Kenamaan Itu Meninggal Dunia

JawaPos.com - Doddy Katamsi, penyanyi sekaligus guru vokal banyak penyanyi kenamaan Tanah Air meninggal dunia. Kabar duka tersebut disampaikan pengamat musik Stanley Tulung.

"Selamat jalan menuju cahaya keabadian sejati @doddykatamsi. Sudah sehat ya... Alfatihah," tulisnya di akun Instagram pribadinya, stanley.tulung.

Doddy Katamsi mengembuskan napas terakhir tadi siang, Kamis (15/10) sekitar pukul 13.15 WIB. Ia meninggal di usia 59 tahun di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).

Doddy Katamsi sempat masuk rumah sakit beberapa waktu lalu akibat menderita komplikasi penyakit mulai dari jantung, ginjal hingga paru-paru.

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Riwayat sakit yang dialaminya sejatinya sudah cukup lama. Pada 2022, ia sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat pembengkakan jantung.

Guru Vokal Banyak Penyanyi Kenamaan Doddy Katamsi memiliki perjalanan panjang di industri musik Indonesia. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyanyi rock, tetapi juga sebagai pelatih vokal.

Doddy tercatat pernah menjalani aktivitas sebagai vocal coach dan mengembangkan Bengkel Vocal. Profil profesionalnya juga mencantumkan kiprah sebagai penyanyi, penulis lagu, produser musik, dan vocal coaching.

Menurut Stanley Tulung, sejumlah penyanyi kenamaan pernah mengasah kemampuan vokalnya kepada Doddy Katamsi. Beberapa diantaranya yaitu Virzha, Pamungkas, Nadin Amizah, Afgan, Ari Lasso, Once, Tantri Kotak, Ariel, Naga ADA Band, Bams, Nicky Astria, Inul Daratista, Dul Jaelani, hingga Arsy Widianto.