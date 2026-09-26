Sandiaga Uno Sebut Jenazah Guruh Dikafani dengan Kain Favorit Fatmawati

JawaPos.com - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan jenazah Guruh Soekarnoputra dikafani dengan kain favorit sang ibunda, Fatmawati.

"Tadi sudah disiapkan kain yang digunakan setelah kami sempat memandikan dan mendoakan," ujar Sandiaga saat ditemui di tempat persemayaman Guruh di Jakarta, Sabtu (26/9).

Selain itu, ia menyampaikan Guruh juga dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, tepatnya di sebelah pusara Fatmawati, sesuai pesan almarhum sebelum wafat.

Menurutnya, Guruh terkenal sebagai tokoh yang banyak memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Mengenang masa kecilnya, Sandiaga bercerita sering main ke rumah Guruh untuk mendengar wejangan saat memulai usaha.

Ia juga pernah bermitra dengan Guruh saat berbisnis maupun saat di pemerintahan, kala itu Guruh menjabat sebagai salah satu anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dengan perginya Guruh, ia menyatakan Indonesia kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di Swara Mahardhika maupun kepartaian. "Kita doakan beliau husnul khatimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah SWT," katanya.