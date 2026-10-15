Kabar Bahagia! Kim Yong Ji Bagikan Foto Pernikahan yang Memesona

Kim Yong Ji (x @popbuzz)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Kim Yong Ji. Bintang drama Mr. Sunshine tersebut resmi menikah dan membagikan sejumlah foto pernikahannya melalui media sosial.

Pengumuman ini menarik perhatian penggemar karena sebelumnya sang aktris tidak banyak mengungkap kehidupan asmaranya kepada publik.

Menurut laporan Soompi, Kim Yong Ji mengunggah foto-foto dari hari istimewanya di Instagram. Ia menyampaikan bahwa dirinya kini telah resmi menikah sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan ucapan selamat.

Unggahan tersebut menjadi momen ketika Kim Yong Ji secara langsung membagikan kabar bahagia itu kepada para penggemarnya.

Dalam foto-foto yang dibagikan, Kim Yong Ji tampil anggun mengenakan gaun pengantin dengan desain unik. Buket bunga merah yang dibawanya memberikan sentuhan warna mencolok di tengah suasana pernikahan yang romantis.

Kehadiran anjing peliharaannya juga menambah kesan hangat dan personal dalam dokumentasi hari bahagia tersebut.

Pernikahan Kim Yong Ji diketahui berlangsung pada 11 Oktober 2026 dalam sebuah upacara di luar ruangan. Kabar tersebut pertama kali mencuat setelah aktris Kim Go Eun, sahabat dekat sekaligus teman kuliahnya di Korea National University of Arts, membagikan foto dari acara pernikahan melalui Instagram Stories.

Aktor Bae Jung Nam, yang pernah bekerja bersama Kim Yong Ji dalam drama Mr. Sunshine, juga mengunggah foto bersama pasangan pengantin dan menyampaikan ucapan selamat.

Kim Yong Ji memulai kariernya sebagai model lepas pada 2015 sebelum semakin dikenal melalui dunia akting. Namanya mendapat perhatian berkat perannya dalam drama Mr. Sunshine pada 2018.

Ia kemudian tampil dalam sejumlah proyek populer, termasuk The King: Eternal Monarch, Tale of the Nine Tailed, dan sekuelnya, Tale of the Nine Tailed 1938.

Pengumuman pernikahan ini menjadi babak baru dalam kehidupan pribadi Kim Yong Ji di tengah perjalanan kariernya sebagai aktris.