Menggemparkan, Kim Yong Ji Gelar Upacara Pernikahan Meriah, dihadiri Pemeran Tale of the Nine Tailed

JawaPos.com – Menggemparkan penggemar, pemeran drama Korea Tale of the Nine Tailed, Kim Yong Ji, kabarnya telah resmi mengadakan upacara pernikahan yang meriah.

Dikutip dari Soompi, Rabu (14/10), pernikahan tersebut juga dihadiri pemeran drama hits itu, seperti Kim Bum hingga Lee Dong Wook

Sebelumnya, kabar pernikahan Kim Yong Ji pertama kali muncul pada 11 Oktober ketika aktris Kim Go Eun mengunggah foto-foto pernikahan tersebut di Instagram Stories dan menandai akun Kim Yong Ji.

Bae Jung Nam, yang pernah beradu akting dengan Kim Yong Ji dalam drama Mr. Sunshine, juga membagikan foto dirinya bersama pasangan pengantin baru tersebut.

Lalu pada 13 Oktober, Kim Yong Ji mengunggah foto-foto pernikahannya sendiri di Instagram pribadinya, yang membuat gempar.

Ia menulis dalam caption, "Sekarang aku sudah resmi menikah, terima kasih atas semua ucapan selamatnya."

Sang aktris tampak memesona di acara pernikahannya yang digelar di luar ruangan, mulai dari gaun pengantin dengan desain unik serta buket bunga berwarna merah mencolok

Kehadiran anjing-anjing peliharaannya menambah kesan manis pada momen istimewa tersebut yang menarik perhatian.

Kim Yong Ji memulai kariernya sebagai model lepas pada tahun 2015 sebelum namanya dikenal luas berkat perannya dalam drama tvN tahun 2018, Mr. Sunshine.