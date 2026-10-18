Alasan Aisyah Aqilah Mau Hentikan Fitur Langganan Eksklusif

JawaPos.com - Aktris Aisyah Aqilah berencana menonaktifkan fitur langganan eksklusif di akun media sosial miliknya. Keputusan tersebut muncul karena ia merasa sudah jarang membagikan konten khusus kepada para penggemar yang telah membayar biaya berlangganan.

Aisyah mengaku masih menggunakan fitur berbayar tersebut sampai sekarang. Namun, belakangan ini ia tidak lagi rutin mengunggah konten di kanal eksklusif sehingga mulai mempertimbangkan untuk menghentikan layanan tersebut.

"Fitur langganan eksklusif? Aku pakai, tapi aku sudah jarang (bikin konten). Aku pengen stop kayaknya," kata Aisyah Aqilah di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.

Aisyah Aqilah merasa tidak enak hati kepada para penggemar yang telah mengeluarkan uang untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif, sementara dirinya tidak terlalu aktif memberikan pembaruan.

"Aku sudah jarang nge-post. Kasihan yang sudah bayar," ungkap aktris 23 tahun itu.

Aisyah Aqilah Tak Ingin Mengecewakan Penggemar Bagi kreator konten dan publik figur, layanan berlangganan eksklusif menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan lebih dekat dengan penggemar. Melalui fitur ini, kreator biasanya dapat membagikan unggahan khusus yang tidak tersedia bagi pengguna umum.

Namun, layanan berbayar juga menghadirkan tanggung jawab untuk memberikan konten secara konsisten. Ketika aktivitas unggahan berkurang, pelanggan bisa merasa tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan mereka.

Hal ini yang menjadi pertimbangan Aisyah. Alih-alih mempertahankan fitur tersebut, ia justru mempertimbangkan penghentian layanan agar penggemar tidak terus membayar untuk akses yang minim pembaruan.