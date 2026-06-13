Tampil Anggun dan Elegan, Moon Chae Won Bagikan Foto Kenakan Gaun Pengantin

JawaPos.com - Pemeran utama drama Flower of Evil, Moon Chae Won kembali membagikan foto dirinya mengenakan gaun pengantin.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), mengunggah beberapa foto pernikahan di akun media sosial pribadinya, hal ini menjadi perhatian utama.

Terlihat dari foto-foto, Moon Chae Won mengenakan gaun pengantin putih bersih dan veil, memancarkan pesona yang anggun dan elegan.

Tak hanya itu, senyum cerahnya yang menunjukkan kegembiraan menjelang pernikahan juga menarik perhatian.

Moon Chae-won dikenal sebagai seorang aktris Korea Selatan, ia menarik perhatian melalui peran pendukungnya yaitu seorang gisaeng dalam drama Painter of the Wind (2008).

Brilliant Legacy (2009), salah satu drama Korea terpopuler yang ia mainkan juga menjadi daya tarik tersendiri.

Sang aktris kemudian mendapat peran utama dalam drama televisi periode The Princess' Man (2011) dan film aksi blockbuster War of the Arrows (2011).

Nampaknya, aktingnya disukai penggemar, kedua karyanya itu sukses secara kritis dan komersial hingga mendapat pujian.

Karena kerja kerasnya, penampilannya dalam film terakhir, Moon memenangkan penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik di Grand Bell Awards dan Blue Dragon Film Awards.