Seo Kang Joon Bintangi Film Wuxia Epik Nambeol, Siap Bergabung dengan Lee Byung Hun?

JawaPos.com - Seo Kang Joon perluas kiprahnya di layar lebar melalui film aksi sejarah terbaru berjudul Nambaeol.

Kabar ini menarik perhatian penggemar setelah namanya dikaitkan dengan proyek film yang mengusung kisah perjuangan para pendekar pada era awal Dinasti Joseon.

Jika kesepakatan tercapai, kehadiran Seo Kang Joon akan menambah daya tarik jajaran pemain yang telah lebih dahulu diumumkan.

Menurut laporan Zapzee, Seo Kang Joon tengah dalam pembicaraan untuk bergabung dengan film tersebut.

Pihak rumah produksi HYBE Media Corp juga mengonfirmasi kepada media Korea bahwa sang aktor sedang mendiskusikan kemungkinan penampilannya. Meski demikian, keterlibatannya belum diumumkan secara resmi sebagai keputusan final.

Nambeol mengangkat cerita tentang sembilan pendekar dengan kemampuan dan latar belakang berbeda yang menjalankan misi berbahaya menuju Pulau Tsushima.

Mereka berusaha menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh perompak Jepang. Perpaduan aksi bela diri, perjuangan penyelamatan, dan latar sejarah menjadikan film ini salah satu proyek yang patut dinantikan pencinta film aksi Korea.

Sejumlah aktor ternama telah dikaitkan dengan proyek ini, termasuk Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, Park Hae Joon, Lee Sang Yi, dan WOODZ.

Lee Byung Hun akan memerankan Im Eok, pemimpin kelompok pendekar, sedangkan Go Youn Jung memainkan Ae Ryeong, perempuan tangguh yang berjuang menyelamatkan adiknya.

Kehadiran para pemain dengan karakter berbeda diperkirakan menghadirkan dinamika menarik dalam perjalanan penuh bahaya tersebut.

Film ini juga menandai debut penyutradaraan sinematografer Lee Mo-gae, yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah produksi besar seperti 12.12: The Day, Exhuma, dan Hunt.

Dengan pengalaman visualnya di genre aksi dan thriller, Lee Mo-gae diharapkan mampu menghadirkan pertarungan intens sekaligus atmosfer sejarah yang kuat.

Produksi Nambal ditangani oleh HYBE Media Corp, perusahaan yang berada di balik sejumlah film Korea ternama.

Saat ini, Nambeol masih dalam tahap praproduksi dengan rencana memulai proses syuting pada paruh kedua 2026.