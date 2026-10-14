Jeremy Renner Pastikan Tak Tampil di Avengers: Doomsday, Hawkeye Tak Dipanggil Marvel?

JawaPos.com - Jeremy Renner jadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan tampil sebagai Hawkeye dalam film terbaru Marvel, Avengers: Doomsday.

Kabar ini memancing perhatian penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU), mengingat Hawkeye merupakan salah satu anggota Avengers generasi awal yang telah menemani perjalanan waralaba tersebut selama bertahun-tahun. Dengan nada bercanda, Renner bahkan menyebut tim superhero itu kemungkinan akan kalah tanpa kehadirannya.

Menurut laporan Variety, Renner menegaskan ketidakhadirannya saat ditanya mengenai kemungkinan kembali dalam Avengers: Doomsday.

Ia menjawab bahwa dirinya tidak terlibat dalam film tersebut, kemudian melontarkan candaan bahwa Avengers mungkin akan kalah karena pihak Marvel tidak menghubunginya. Pernyataan itu disampaikan dengan nada humor, bukan sebagai konfirmasi mengenai jalan cerita film.

Karakter Hawkeye, yang memiliki nama asli Clint Barton, dikenal sebagai pemanah andal dengan kemampuan tempur luar biasa meskipun tidak memiliki kekuatan super seperti sejumlah anggota Avengers lainnya.

Diperankan oleh Renner sejak film Thor dan The Avengers, Hawkeye berkembang menjadi salah satu karakter penting dalam kelompok superhero tersebut.

Perannya semakin menonjol dalam Avengers: Endgame, ketika Clint menghadapi kehilangan keluarganya dan terlibat dalam perjuangan mengembalikan orang-orang yang lenyap akibat tindakan Thanos.

Avengers: Doomsday menjadi salah satu proyek Marvel yang paling dinantikan karena menghadirkan ancaman baru melalui Doctor Doom, karakter yang diperankan Robert Downey Jr. Film ini juga melibatkan sejumlah nama besar dari dunia MCU dan waralaba Marvel lainnya.

Ketidakhadiran Hawkeye menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tim Avengers akan menghadapi ancaman besar tanpa salah satu anggota veteran mereka, meskipun detail lengkap jalan cerita masih dirahasiakan.

Meski Renner memastikan dirinya tidak tampil dalam film tersebut, pernyataannya belum menutup kemungkinan kemunculan Hawkeye dalam proyek MCU berikutnya.

Hingga ada pengumuman resmi, belum dapat dipastikan kapan karakter tersebut akan kembali ke layar lebar. Penggemar pun masih menantikan perkembangan cerita Clint Barton setelah terakhir kali tampil dalam serial Hawkeye yang dirilis pada 2021.

Candaan Renner mengenai kekalahan Avengers pun menambah warna dalam perbincangan menjelang perilisan film tersebut.

Di tengah jajaran karakter kuat yang akan menghadapi Doctor Doom, absennya Hawkeye menjadi salah satu hal yang menarik perhatian penggemar.