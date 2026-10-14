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Leni Setya Wati
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Screen Australia Danai 75 Proyek Film dan Serial, Debut Penyutradaraan Toni Collette Jadi Sorotan

Kristina Bumphry (variety) - Image

Kristina Bumphry (variety)

JawaPos.com - Toni Collette buka babak baru dalam perjalanan kariernya dengan menjadi sutradara film panjang untuk pertama kalinya.

Bintang yang dikenal melalui berbagai film dan serial populer ini akan menggarap The Best Of, sebuah film adaptasi novel karya penulis Australia, Graeme Simsion.

Proyek tersebut menjadi salah satu karya yang mendapat dukungan pendanaan dari Screen Australia, lembaga pemerintah yang mendukung perkembangan industri film dan layar di Australia.

Menurut laporan Variety, The Best Of masuk dalam daftar 75 proyek film, serial, dan film pendek yang menerima dukungan pendanaan produksi maupun pengembangan dari Screen Australia.

Secara keseluruhan, lembaga tersebut mengumumkan pendanaan lebih dari 16,9 juta dolar Australia untuk mendukung berbagai karya audiovisual.

Kucuran dana ini ditujukan bagi kreator pendatang baru maupun sineas berpengalaman yang ingin mengembangkan cerita dengan perspektif khas Australia.

Film ini mengangkat kisah dua mantan kekasih yang kembali bertemu setelah menjalani kehidupan terpisah selama puluhan tahun.

Pertemuan tersebut membuka kembali perasaan lama yang menghadirkan beragam emosi, mulai dari kesedihan dan kekacauan hingga kebahagiaan yang tak terduga.

Editor: Novia Tri Astuti
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