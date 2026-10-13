Syahrini Bingung saat Live di TikTok, Ancam Kembalikan Gift Paus

Syahrini muncul di Festival Film Cannes 2025. (Instagram houseofsyahrini)
JawaPos.com - Syahrini mengaku masih gaptek saat kembali menggunakan TikTok setelah sekitar tujuh tahun vakum dari dunia hiburan dan tidak mengikuti perkembangan platform media sosial.
Cerita tersebut diungkapkan Syahrini saat berbincang dengan komika Raditya Dika. Ia mengaku sempat kebingungan ketika mencoba fitur TikTok Live karena tidak memahami berbagai animasi hadiah yang bermunculan di layar saat siaran langsung.
Syahrini kembali mengaktifkan akun TikTok pribadinya untuk mendukung kegiatan promosi lagu terbaru berjudul Kau yang Utama. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar ia kembali memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pendengar yang lebih luas.
Namun, pengalaman pertamanya melakukan siaran langsung justru menghadirkan kejadian yang tidak terduga. Syahrini melakukan TikTok Live dengan bantuan orang-orang di sekelilingnya.
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Ia pun dibuat terkejut melihat layar saat live tiba-tiba dipenuhi berbagai animasi hadiah virtual, mulai dari bunga hingga paus.
“Kenapa ini ada pohon, ada paus? Gua kan kaget ya Radit, halo itu apa?” cerita Syahrini di kanal YouTube Raditya Dika.
Ia juga mempertanyakan berbagai animasi yang muncul di sekitar kepalanya. Bagi Syahrini, tampilan tersebut terasa asing karena sudah cukup lama tidak mengikuti perkembangan fitur TikTok.
“Kenapa ada bunga-bunga di kepala gue? Kenapa di kepala gue rame banget?” ujarnya.
Kebingungan Syahrini tidak berhenti pada banyaknya animasi yang muncul selama siaran langsung. Ia juga memberikan respons jenaka terhadap penonton yang mengirimkan hadiah virtual berbentuk paus.
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Jawa Pos
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