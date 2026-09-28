Reino Barack Diminta Penonton Naik ke Panggung, Syahrini: Entar Kencing di Celana

JawaPos.com - Syahrini menghadirkan momen personal saat tampil di panggung utama Pestapora 2026, Minggu (27/8). Di tengah penampilannya, penyanyi yang dikenal dengan gaya glamornya itu mempersembahkan sebuah lagu khusus untuk sang suami, Reino Barack.
Lagu berjudul Kau Yang Utama menjadi salah satu momen menarik dalam penampilan Syahrini tadi malam. Ia secara khusus menyebut Reino Barack sebagai sosok yang menjadi alasan kenapa lagu itu begitu istimewa baginya.
"Lagu ini saya persembahkan khusus untuk suami saya, bapak Reino Barack," ucap Syahrini dari atas panggung.
Ucapan tersebut langsung mendapat perhatian para penonton. Apalagi kamera kemudian mengarah kepada Reino Barack yang terlihat berdiri di depan panggung ikut menikmati penampilan sang istri.
Suasana semakin ramai ketika para penonton kompak meminta Reino untuk naik ke atas panggung. Namun, Syahrini justru mencegah sang suami memenuhi permintaan tersebut.
Dengan gaya khasnya sembari bercanda, Syahrini mengatakan Reino belum siap menghadapi sorotan ribuan penonton.
"Kasihan suami saya entar kencing di celana," ceplos Syahrini yang langsung disambut tawa penonton.
Kehadiran Reino di area penonton sekaligus membuat penampilan Syahrini di Pestapora 2026 terasa lebih personal saat membawakan lagu itu.
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