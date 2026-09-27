Syahrini Singgung Istilah “Remaja Vintage” Saat Tampil di Pestapora 2026

Syahrini saat tampil di Pestapora 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Syahrini kembali mencuri perhatian saat tampil di panggung Pestapora 2026 yang digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta. Bukan hanya lewat lagu-lagu hitsnya, penyanyi berhijab tersebut juga sukses menghibur para penonton melalui celotehan khasnya tentang sejumlah hal, termasuk tentang perbedaan istilah antargenerasi.
Di sela penampilannya, Syahrini menyinggung istilah “remaja vintage”, sebutan yang belakangan kerap muncul di media sosial sebagai candaan untuk generasi yang tumbuh sebelum era digital, termasuk kalangan milenial dan generasi yang lebih senior.
Syahrini awalnya membahas tentang istilah red flag yang populer di kalangan anak muda, terutama di Generasi Z. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki perilaku atau sifat yang berpotensi menjadi masalah dalam suatu hubungan.
Syahrini kemudian membandingkan istilah tersebut dengan sebutan yang digunakan generasinya ketika menghadapi pria yang dianggap gemar menyakiti hati perempuan.
“Dari dulu lagu-lagu kandas, lagu-lagu patah hati (sudah ada). Cowok yang suka nyakitin cewek disebutnya apa sih? Cowok red flag, iya kan?” kata Syahrini di hadapan ribuan penonton Pestapora 2026.
Menurut Syahrini, generasinya tidak mengenal istilah red flag. Pilihan kata yang digunakan kala itu jauh lebih lugas.
“Tapi kalau buat kami remaja vintage, itu namanya laki-laki bajingan, laki-laki brengsek, laki-laki keparat. Kita usir, usir, sana,” ujar Syahrini.
Pernyataan tersebut sontak mengundang tawa para penonton di perhelatan Pestapora 2026. Syahrini kemudian melanjutkan candaannya mengenai “remaja vintage” yang memiliki kekuatan tetap berusaha mengikuti perkembangan zaman.
Ia pun menggambarkan generasi tersebut sebagai kelompok yang masih ingin tampil muda dan mengikuti berbagai tren yang berkembang di kalangan anak muda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022