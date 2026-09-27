Syahrini Singgung Istilah “Remaja Vintage” Saat Tampil di Pestapora 2026

JawaPos.com - Syahrini kembali mencuri perhatian saat tampil di panggung Pestapora 2026 yang digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta. Bukan hanya lewat lagu-lagu hitsnya, penyanyi berhijab tersebut juga sukses menghibur para penonton melalui celotehan khasnya tentang sejumlah hal, termasuk tentang perbedaan istilah antargenerasi.

Di sela penampilannya, Syahrini menyinggung istilah “remaja vintage”, sebutan yang belakangan kerap muncul di media sosial sebagai candaan untuk generasi yang tumbuh sebelum era digital, termasuk kalangan milenial dan generasi yang lebih senior.

Syahrini awalnya membahas tentang istilah red flag yang populer di kalangan anak muda, terutama di Generasi Z. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki perilaku atau sifat yang berpotensi menjadi masalah dalam suatu hubungan.

Syahrini kemudian membandingkan istilah tersebut dengan sebutan yang digunakan generasinya ketika menghadapi pria yang dianggap gemar menyakiti hati perempuan.

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“Dari dulu lagu-lagu kandas, lagu-lagu patah hati (sudah ada). Cowok yang suka nyakitin cewek disebutnya apa sih? Cowok red flag, iya kan?” kata Syahrini di hadapan ribuan penonton Pestapora 2026.

Menurut Syahrini, generasinya tidak mengenal istilah red flag. Pilihan kata yang digunakan kala itu jauh lebih lugas.

“Tapi kalau buat kami remaja vintage, itu namanya laki-laki bajingan, laki-laki brengsek, laki-laki keparat. Kita usir, usir, sana,” ujar Syahrini.

Pernyataan tersebut sontak mengundang tawa para penonton di perhelatan Pestapora 2026. Syahrini kemudian melanjutkan candaannya mengenai “remaja vintage” yang memiliki kekuatan tetap berusaha mengikuti perkembangan zaman.