Syahrini Mengetes Ingatan Penggemar di Panggung Pestapora 2026

Syahrini tampil di Pestapora 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Syahrini akhirnya kembali merasakan atmosfer panggung hiburan Tanah Air setelah sekitar tujuh tahun vakum. Pestapora 2026 menjadi momen penting bagi penyanyi yang selama ini dikenal dengan sejumlah jargon khasnya untuk dia kembali menyapa para penggemar di panggung.
Penampilan Syahrini di Pestapora 2026 menjadi panggung off air pertamanya setelah cukup lama menjaga jarak dengan dunia hiburan karena lebih fokus kepada keluarganya.
"Aku hiatus bukan menjaga jarak, tapi menjaga anak, dan juga menjaga Reino Barack," kelakar Syahrini disambut tawa para penonton.
Kehadiran Syahrini langsung mendapat sambutan meriah dari para penonton. Meski mengenakan hijab, pelantun sejumlah lagu populer itu tetap tampil enerjik bersama para penari latar.
Syahrini membuka penampilannya dengan dua lagu yang sudah lekat dengan perjalanan kariernya, yakni Sesuatu dan Seperti Itu?. Kedua lagu tersebut dibawakan secara berurutan tanpa jeda.
Usai menyelesaikan dua lagu pembuka, Syahrini sempat meminta asistennya membawakan minuman ke atas panggung. Momen tersebut kemudian dimanfaatkannya untuk berinteraksi dengan penonton.
Dengan gaya khasnya, Syahrini bahkan menyelipkan candaan soal keamanan barang milik penonton. Ia mengingatkan pencopet agar tidak beraksi selama dirinya tampil.
"Jangan ya mas copet, kamu tidak boleh ambil dompet-dompet mereka. Kau ambil saja hati aku," kata Syahrini. Interaksi tersebut disambut riuh oleh penonton.
Syahrini juga sempat mengetes ingatan para penggemar sekaligus bernostalgia terkait sejumlah jargon yang dulu kerap muncul dalam penampilannya.
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