Tetap Produktif Saat Wamil, Hoshi SEVENTEEN Rilis Lagu Baru “BOYFRIEND”

JawaPos.com – Hoshi SEVENTEEN sapa penggemar melalui karya musik solo terbarunya yang berjudul “BOYFRIEND”.

Meski sedang menjalani wajib militer, penyanyi bernama asli Kwon Soon Young tersebut tetap menghadirkan musik untuk para CARAT. Lagu ini membawa nuansa romantis yang menggambarkan perasaan berdebar ketika seseorang mulai jatuh cinta.

Menurut laporan allkpop, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa “BOYFRIEND” dirilis pada hari yang sama pukul 18.00 KST melalui berbagai platform musik digital.

Lagu tersebut menjadi rilisan terbaru Hoshi yang mengusung warna musik pop berbasis R&B dengan suasana ceria dan menyegarkan.

Menariknya, Hoshi turut berpartisipasi dalam penulisan lirik “BOYFRIEND”. Lagu ini menceritakan keinginan untuk selangkah lebih dekat dengan seseorang yang disukai, sekaligus menggambarkan kegugupan saat pertemuan pertama dan kecanggungan ketika mulai mengenal cinta. Perasaan tersebut disampaikan melalui gaya vokal dan energi khas Hoshi.

Dari segi musik, “BOYFRIEND” memadukan groove dengan ritme shuffle dan suara synthesizer yang terasa segar. Perpaduan tersebut menghasilkan lagu cinta yang enerjik dan ringan, berbeda dari balada romantis yang cenderung melankolis.

Partisipasi Hoshi dalam penulisan lirik juga memberikan sentuhan personal pada cerita yang ingin disampaikan melalui lagu ini.

Hoshi diketahui menjalani wajib militer sebagai tentara aktif sejak September 2025 dan kemudian bertugas di Unit Demonstrasi Taekwondo Angkatan Darat Korea Selatan.

Namun, pada September 2026, ia mengalami cedera berupa robekan total pada ligamen lutut anterior atau ACL dan telah menjalani operasi. Pihak agensi menyatakan bahwa Hoshi perlu berfokus pada pemulihan serta rehabilitasi sesuai rekomendasi dokter.

Perilisan “BOYFRIEND” pun menjadi kesempatan bagi Hoshi untuk tetap terhubung dengan penggemar meski sedang menjalani masa dinas.